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كُتّاب وآراء
تركيا تطلق عملية عسكرية برية في عفرين السورية
أعلنت رئاسة الأركان التركية اليوم الأحد، بدء العملية العسكرية البرية ضدّ تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية، في إطار عملية غصن الزيتون.
وأوضحت الأركان التركية في بيان، أنّ عملية غصن الزيتون التي انطلقت أمس السبت، مستمرة حسب الخطة المرسومة لها.
وأضاف البيان أنّ "غصن الزيتون" تستهدف فقط الإرهابيين ومخابئهم ومواقعهم وأسلحتهم وعرباتهم ومعداتهم، ويتم إبداء الحساسية اللازمة لعدم إلحاق الأذى بالمدنيين والأشخاص الأبرياء.
ومساء أمس السبت، أعلنت رئاسة الأركان التركية، انطلاق عملية "غصن الزيتون" بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) و(داعش) في مدينة عفرين
وشددت، في بيان، على أن العملية "تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية".
وأكدت أنه يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق أضرار بالمدنيين.
*وكالة أنباء الأناضول
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
ارتاحي ياسرائيل فهناك من ينوب عنك لقتل اعدائك.
يا حبذا لو أرسل قواته لتحرير القدس كنا على الأقل سنصدق انه زعيم المسلمين كما يدعي بعض السذج عندنا..
تخيلوا لم مثلا جزائر حشدت 30,000 مرتزقة من أي بلد إفريقي + أسلحة متطورة لقام الشعب من طنجة إلى الكويرة. قبل أن تحكم ضع نفسك في مكان الآخر
اسود مع ابناء جلدتهم الاقل عددا وعده وارانب جبناء امام الجيش الإسرائيلي. باي.