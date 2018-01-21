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الرئيسية | خارج الحدود | تركيا تطلق عملية عسكرية برية في عفرين السورية

تركيا تطلق عملية عسكرية برية في عفرين السورية

تركيا تطلق عملية عسكرية برية في عفرين السورية
سارب أوزار من أنقرة*
الأحد 21 يناير 2018 - 12:26

أعلنت رئاسة الأركان التركية اليوم الأحد، بدء العملية العسكرية البرية ضدّ تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية، في إطار عملية غصن الزيتون.

وأوضحت الأركان التركية في بيان، أنّ عملية غصن الزيتون التي انطلقت أمس السبت، مستمرة حسب الخطة المرسومة لها.

وأضاف البيان أنّ "غصن الزيتون" تستهدف فقط الإرهابيين ومخابئهم ومواقعهم وأسلحتهم وعرباتهم ومعداتهم، ويتم إبداء الحساسية اللازمة لعدم إلحاق الأذى بالمدنيين والأشخاص الأبرياء.

ومساء أمس السبت، أعلنت رئاسة الأركان التركية، انطلاق عملية "غصن الزيتون" بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) و(داعش) في مدينة عفرين

وشددت، في بيان، على أن العملية "تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية".

وأكدت أنه يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق أضرار بالمدنيين.

*وكالة أنباء الأناضول

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Samir r الأحد 21 يناير 2018 - 12:46
"المسلمون " لا يترددون في اخذ القرار بالهجوم اذا كان المستهدف هو اخوانه.
ارتاحي ياسرائيل فهناك من ينوب عنك لقتل اعدائك.
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7
2 - ملاحظ مغربي الأحد 21 يناير 2018 - 12:59
ارذوغان كعادته يستعرض عضلاته على الشعوب المستضعفة!
يا حبذا لو أرسل قواته لتحرير القدس كنا على الأقل سنصدق انه زعيم المسلمين كما يدعي بعض السذج عندنا..
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3 - مغربي الأحد 21 يناير 2018 - 13:58
أمريكا حشدت 30,000 جندي كردي على الحدود التركية ثم تلومون قوم يريدون حماية وطنهم. كل جيش ورائه أمريكا يعني 1000% إسرائيل. أسلحة تكوين تدريب أجور المرتزة هل كل هذا حب في سوريا؟؟ و الله أحمق من تعتقد هذا.
تخيلوا لم مثلا جزائر حشدت 30,000 مرتزقة من أي بلد إفريقي + أسلحة متطورة لقام الشعب من طنجة إلى الكويرة. قبل أن تحكم ضع نفسك في مكان الآخر
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6
4 - فزاعة فاغرة الطول الأحد 21 يناير 2018 - 15:04
الان سوريا صارت مرتعا لجحافل الجيوش من يهود وامركان وترك وروس والشعب السوري حطب لهؤلاء الغزاة مارايك يااسد على شعبك قط على الاجانب
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9
5 - وليد الأحد 21 يناير 2018 - 15:22
الاكراد على ارضهم وليسو بمرتزقه وهم داخل الحدود السورية ولم يتخطو الحدود. اذن هذا اعتداء غاشم من قبل العثمانيين على الاكراد وعلى السياده السورية.
اسود مع ابناء جلدتهم الاقل عددا وعده وارانب جبناء امام الجيش الإسرائيلي. باي.
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6 - amahrouch الأحد 21 يناير 2018 - 16:04
Enfinn Erdogan est tombé dans le piège.Il n en sortira pas indemne.Le même piège que celui de l Arabie Saoudite au Yemen ou même pire!Chypre,Grèce,Arabie Saoudite,Irak viendront demander des comptes à la Turquie
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0
7 - abd الأحد 21 يناير 2018 - 16:04
انها فرصتكم الاخيرة ايها المغاربة للقضاء على الجرذان الموجدة على الحدود مع موريتانيا على الاقل ، مادام الجميع يؤيد تركيا وهي تتوغل ذاخل التراب السوري 30 كلمتر عرضا، فلا حرج اذا قام المغرب بتنظيف المنطقة العازلة من جميع الارهابين البوليزاريو فوجدهم يهدد امن المنطقة وبتالي ا من اوروبا على المغرب اتباع سياسة تركيا في تحقيق امن البلد على غرار تركيا اردغان تحية لهم ولقوتهم و مواقفهم مواقف المغرب وسياسه ضعيفة جدا لا تعجبني وغالبا مايفهمها العدو بانها ضعف
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