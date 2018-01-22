المحكمة الاتحادية ترفض تأجيل انتخابات العراق

هسبريس - متابعة

أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، الأحد، رفضها تأجيل البرلمانية والمحلية المقررة في الـ12 من ماي المقبل.

وقال الياس الساموك المتحدث الرسمي باسم المحكمة في تصريح مكتوب إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018".

وأضاف الساموك ان "القرار قضى بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018".

وتختص المحكمة الاتحادية العليا، بالدرجة الأساس في الفصل بالمنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور.

وبموجب الدستور العراقي وقانون المحكمة الاتحادية العليا فان القرارات التي تصدرها نافذة وواجبة التطبيق وغير قابلة للطعن امام محكمة التمييز الاتحادية.

وكان البرلمان العراقي قد تسلم طلبا موقعا من 144 نائبا (من أصل 328)، بينهم رئيس المجلس، سليم الجبوري، لتأجيل موعد الانتخابات، بسبب عدم استقرار المحافظات المحررة من تنظيم "داعش"، وبقاء أكثر من 2.5 مليون نازح بعيدا عن ديارهم.

وتطالب القوى السياسية السُنية بتأجيل اجراء الانتخابات لحين ضمان عودة نحو 3 ملايين نازح الى مناطقهم في المحافظات ذات الغالبية السُنية شمال وغربي البلاد.