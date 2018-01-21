24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2812:4415:2717:5119:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟

  1. وزارة الداخلية تطلق يد مسؤولي الجماعات لاقتناء "سيارات الخدمة" (5.00)

  2. البوطاغاز (5.00)

  3. "الأجنبي المحترف" يغوص في المشروع الفكري والإبداعي للخطيبي (5.00)

  4. رصيف الصحافة: "الانتقام لأوفقير" يشحذ عداء الجزائر لنظام الرباط (4.00)

  5. لاعبو ريال مدريد يضغطون على الإدارة لضم نيمار (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "فتح" تدعو إلى إضراب شامل رفضا لقرار ترامب

"فتح" تدعو إلى إضراب شامل رفضا لقرار ترامب

"فتح" تدعو إلى إضراب شامل رفضا لقرار ترامب
قيس أبو سمرة من رام الله*
الأحد 21 يناير 2018 - 16:34

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، للإضراب الشامل، في الضفة الغربية وقطاع غزة، رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاص بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس.

وقال منير الجاغوب، مدير "الاعلام" في مفوضية التعبئة والتنظيم التابعة لحركة "فتح"، إن حركته تدعو إلى الإضراب الشامل يوم الثلاثاء القادم، رفضا لقرار "ترامب" بشأن القدس.

وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة "الأناضول" إن الشعب الفلسطيني وقيادته ماضون في "تصعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها في مواجهة الاحتلال والإدارة الأمريكية، تنفيذا لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير".

وتابع: " هناك تنسيق مع الفصائل الفلسطينية لتفعيل برنامج نضالي موحد في مواجهة الاحتلال".

وبيّن أن الاضراب يستثني وزارتي التربية والتعليم، والصحة. وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير قد أكد الاثنين الماضي على "حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها".

وقرر ترامب، في 6 دجنبر الماضي، اعتبار القدس (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمةً لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها.

*وكالة أنباء الأناضول

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.