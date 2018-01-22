فيسبوك ينتقد قانونا ألمانيا ضد الكراهية في النت

هسبريس - د.ب.أ

أكدت شركة "فيسبوك" انتقادها للقانون الألماني ضد الكراهية على الإنترنت، وقال رئيس الاتصالات والسياسة بالشركة إلوت شراجه يوم أمس الأحد في مؤتمر الابتكار "دي ال دي" بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا إن قانون تحسين إنفاذ القانون على شبكات التواصل الاجتماعي يسير إلى حد أبعد مما ينبغي.

وتابع شراجه قائلا: "القانون يجعلنا قضاة ومحلفين ومنفذين، وأرى ذلك فكرة سيئة"، لافتا إلى أنه ينبغي ألا تحدد منصات إلكترونية النقاش السياسي في ألمانيا.

وينص القانون على أنه يتعين على المنصات الإلكترونية حذف أية محتويات يعاقب عليها القانون في غضون 24 ساعة بعد صدور أية إشارة بشأنها- ويكون هناك أسبوع مهلة لإتمام الحذف في حالات أقل وضوحا.

وأقر شراجه في الوقت ذاته أن موقع "فيسبوك" لم يكن جيدا بما يكفي في حماية المستخدمين من الكراهية والتحريض، وأشار إلى أن ذلك يسري أيضا بالنسبة للتدخل الأجنبي، وذلك بالنظر إلى الدعاية التي جاءت من روسيا خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016.