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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تتهم إيران بإمداد "الحوثيين" بالأسلحة

السعودية تتهم إيران بإمداد "الحوثيين" بالأسلحة

السعودية تتهم إيران بإمداد "الحوثيين" بالأسلحة
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 21 يناير 2018 - 15:55

اتهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، النظام الإيراني بإمداد الحوثيين بالأسلحة؛ بهدف الاعتداء على المملكة، مشيرًا إلى أنهم "مستمرون في نهجهم العدواني لتهديد استقرار المنطقة".

وقال الجبير، في كلمته بالاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بجدة لاتخاذ إجراء عاجل بشأن إطلاق صاروخ باليستي على الرياض، إن السعودية قدمت مساعدات إنسانية لليمن بقيمة تجاوزت 10.2 مليار دولار، مؤكدًا أنَّ "الوقوف صفًا واحدًا ضد كل من يسعى إلى تمزيق العالم الإسلامي من خلال تكريس الطائفية، وانتهاك سيادة الدول، واجب على دول التحالف".

وأضاف أن "نظام الملالي في إيران يمد الميليشيات بالأسلحة للاعتداء على المملكة، ويصرّ على النهج العدواني لتهديد استقرار المنطقة"، لافتًا إلى أنَّ "الحوثيين اعترضوا أكثر من 85 سفينة مساعدات إنسانية ، وأكثر من 124 قافلة غذائية ، وأكثر من 628 شاحنة مساعدات إنسانية ، وأكثر من 5500 سلة غذائية".

وكانت التعاون الإسلامي ، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها قالت في بيان لها اليوم ، إن "اجتماعاً تحضيرياً عــلـى مستوى المندوبين سيسبق الاجتماع الوزاري لمناقشة مشروع البيان الختامي للاجتماع الوزاري"، لافتة إلــى أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين سيدلي ببيان أمام الاجتماع الوزاري يعكس فيه موقف المنظمة مــن الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي عــلـى أراضي المملكة العربية السعودية".

وأضافت المنظمة" أن فريق الاتصال الوزاري الخاص باليمن سيعقد أيضاً اجتماعاً عــلـى هامش الاجتماع الوزاري لبحث التطورات السياسية والأمنية والإنسانية فــي اليمن".

واعلنت السلطات السعودية امس السبت ان قوات الدفاع الجوي السعودي نجحت في تدمير صاروخً بالستيً قامت بإطلاقه جماعة الحوثي باتجاه منطقة نجران جنوب غرب المملكة ، على الحدود مع اليمن .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - هشام الأحد 21 يناير 2018 - 16:12
عندما يكون الصراع طائفيا فالخراب هو الذي سيعم البلاد.
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2 - سائح الأحد 21 يناير 2018 - 16:34
السعودية وإيران كلهم سواسية في الإجرام وخراب اليمن فلم يقدموا له غير القتل والفرقة والبؤس والفوضى والكراهية بين المواطنين فالأسلحة السعودية
والإيرانية منتشرة بينهم كالجراد لتدمير بلدهم لقد قضوا على الثورة السلمية التي قام بها الشعب اليمني لإزالة عبد الله صالح من الحكم لكنها سرقت منهم بسبب تدخل إيران والإمارات والسعودية فحيثما حلوا هذه الدول فلن تجد إلا الفتنة والفوضى والجوع وعدم الأمن والاستقرار.
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3 - Anouar الأحد 21 يناير 2018 - 16:35
الخرافيين يتناحرون بينهم بينما دوك اللي عارفينها باش منفوخة و يتحكمون في الاوضاع يتمتعون بحياتهم في قصورهم الاوروبية و الامريكية ... تذكرني بقصة المغاربة مع السحر باعو لنا خرافات الجن و قصص مي الغولة و يصفونا بالسحرة لأننا اشترينا بضاعتهم عندهم الحق
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4 - محمد بن علي الأحد 21 يناير 2018 - 16:46
آل سعود يقتلون الميت ويمشون في جنازته ،يقولون أن الحوثيون يرفضون المساعدات التي ترسلها السعودية لليمن،على من تكذبون ،مؤخرا الأمم المتحدة تناشد التحالف الشيطاني ألايعترض قوافل المساعدات المرسلة للشعب اليمني ويطالبه بفتح الموانئ قصد ايصال المساعدات عبر السفن واليوم يأتي خادم الشياطين ويعلن ان المساعدات ترفض من قبل الحوثيين وللفت الأنظار عن جرائم الحرب المتورطة فيها دولته يرمي باللوم على ايران كأنها هي من قامت بالحرب ،تورطتم في العراق ،تورطتم في سوريا تورطتم في لبنان ....لولا شراء صمت سيدتكم امريكا بملايير الدولارات لأصبحتم تحت القصف ،لكن امريكا يريحها هذا الوضع حتى يتسنى لها حلبكم كما تحلب المعز الى حين نفاذ الحليب ويخرج بذله الدم.
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