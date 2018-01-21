24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:28
|12:44
|15:27
|17:51
|19:09
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- مغربيات يروين قصصا صادمة عن التحرش الجنسي في أماكن العمل
- ترامب يخدم استضافة المغرب لـ"مونديال 2026"
- النص القرآني .. أحادية اللغة وإشكالية الاقتراض وتطور المعنى
- أضرار ترافق موسم الأمطار ومبان على وشك الانهيار في وزان
- طعنات سكين تدخل مغربيا مستشفى في إسبانيا
وزارة الداخلية تطلق يد مسؤولي الجماعات لاقتناء "سيارات الخدمة" (5.00)
"الأجنبي المحترف" يغوص في المشروع الفكري والإبداعي للخطيبي (5.00)
رصيف الصحافة: "الانتقام لأوفقير" يشحذ عداء الجزائر لنظام الرباط (4.00)
- أخنوش يطالب بإحداث "طبيب الأسرة" لتخفيف الضغط على المستشفيات - (125)
- بعد اتهام الجزائر للمغرب بالمخدرات .. عناق حار يجمع بوريطة ومساهل - (82)
- النص القرآني .. أحادية اللغة وإشكالية الاقتراض وتطور المعنى - (70)
- مغربيات يروين قصصا صادمة عن التحرش الجنسي في أماكن العمل - (58)
- رصيف الصحافة: "الانتقام لأوفقير" يشحذ عداء الجزائر لنظام الرباط - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فرنسا تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي
دعت فرنسا، الأحد، إلى اجتماع طاريء لمجلس الأمن، حول سوريا، عقب إطلاق تركيا عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في تغريدة عبر "تويتر"، إنّ "الاجتماع الطاريء الذي دعت إليه فرنسا سيتمحور حول الأوضاع في الغوطة، وإدلب، وعفرين".
وأضاف أنّه تحدث إلى نظيره التركي مولود جاويش أوغلو هاتفيا، اليوم.
وفي هذا الإطار، ذكرت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، أنّ "باريس تكترث لأمن تركيا وأراضيها وحدودها".
وتابعت بالقول: "فرنسا تدعو السلطات التركية إلى ضبط النفس في سياق صعب حيث يتدهور الوضع الإنساني في عدة مناطق سورية؛ نتيجة العمليات العسكرية التي قام بها النظام السوري وحلفاؤه".