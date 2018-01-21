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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي

فرنسا تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي

فرنسا تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي
هسبريس - متابعة
الأحد 21 يناير 2018 - 17:45

دعت فرنسا، الأحد، إلى اجتماع طاريء لمجلس الأمن، حول سوريا، عقب إطلاق تركيا عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في تغريدة عبر "تويتر"، إنّ "الاجتماع الطاريء الذي دعت إليه فرنسا سيتمحور حول الأوضاع في الغوطة، وإدلب، وعفرين".

وأضاف أنّه تحدث إلى نظيره التركي مولود جاويش أوغلو هاتفيا، اليوم.

وفي هذا الإطار، ذكرت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، أنّ "باريس تكترث لأمن تركيا وأراضيها وحدودها".

وتابعت بالقول: "فرنسا تدعو السلطات التركية إلى ضبط النفس في سياق صعب حيث يتدهور الوضع الإنساني في عدة مناطق سورية؛ نتيجة العمليات العسكرية التي قام بها النظام السوري وحلفاؤه".

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