ماكرون وميركل يجددان التحالف الفرنسي الألماني

هسبريس - متابعة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد، رغبتهما في توقيع معاهدة إليزيه جديدة بمناسبة حلول الذكرى الـ55 لمعاهدة الصداقة بين البلدين بهدف اعطاء "دفعة جديدة" لأوروبا.

وقال ماكرون في شريط مصور بجانب ميركل "نرغب في أوروبا أكثر وحدة وكفاءة وحماية وديمقراطية تثق في العالم وتدافع عن قيمه".

وتعهد ماكرون وميركل بتعزيز التكامل الاقتصادي للبلدين وتعزيز العلاقات بين الشركات المدنية وتعزيز التعاون في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والتنمية وأكدا التزامهما باتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي.

وراهن ماكرون وميركل على العمل معا في مكافحة الارهاب الدولي وتعزيز التعاون بين عناصر الشرطة في البلدين وأجهزة الاستخبارات والدفاع عن سياسة تنمية لأفريقيا وإيجاد "ردود أوروبية على تحدي الهجرة" واحترام حق اللجوء.

ويظهر في الفيديو توقيع الرئيس الفرنسي شارل ديغول والمستشار الألماني كونراد إديناور في قصر الإليزيه منذ 55 عاما معاهدة الصداقة الفرنسية الألمانية بين البلدين.

واجتمع ماكرون وميركل الجمعة في باريس حيث اتفقا على ضرورة إجراء الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان اصلاحات أوروبية جذرية على المدى القريب.