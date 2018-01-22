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الرئيسية | خارج الحدود | التأجيل يطال عملية ترحيل الروهينغا من بنغلاديش

التأجيل يطال عملية ترحيل الروهينغا من بنغلاديش

التأجيل يطال عملية ترحيل الروهينغا من بنغلاديش
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 22 يناير 2018 - 18:40

أكد مسؤول من بنغلاديش أنه تم إرجاء عملية ترحيل لاجئي الروهينغا من البلاد إلى ديارهم في ميانمار، حيث قالت السلطات إنها في حاجة لمزيد من الوقت للاستعداد.

وقال عبد الكلام، رئيس لجنة إغاثة وإعادة اللاجئين في بنغلاديش، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: "مازال أمامنا الكثير من العمل في (ميانمار وبنغلاديش قبل إعادة أفراد الروهينغا لموطنهم".

وكانت بنغلاديش وميانمار قد اتفقا، في نونبر الماضي، على البدء في إعادة أفراد الروهينغا بحلول 23 يناير الجاري. وقال عبد الكلام إنه "لم يتم تحديد أي موعد جديد لعملية إعادة اللاجئين".

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