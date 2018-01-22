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الرئيسية | خارج الحدود | مذكرات اعتقال تطلب ضبط عناصر المافيا بصقلية

مذكرات اعتقال تطلب ضبط عناصر المافيا بصقلية

مذكرات اعتقال تطلب ضبط عناصر المافيا بصقلية
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 22 يناير 2018 - 15:45

ذكرت الدرك الإيطالي أنه صدر نحو 56 مذكرة اعتقال في عملية واسعة النطاق ضد 16 من عصابات المافيا الصقلية المتورطة في تجارة المخدرات والابتزاز.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين اعتقلوا، وما إذا كان هناك أي هارب، ومن بين هؤلاء عمدة بلدة سان بياجيو بلاتاني، الملطخة سمعته بأعمال المافيا.

وينشط المشتبه بهم في إقليم أجريجينتو، في صقلية جنوب غرب إيطاليا، ولهم صلات بعصابات كوسا نوسترا ومافيا ندرانجيتا في إقليم كالابريا المجاور. بينما تعرف المافيا الصقلية باسم كوسا نوسترا.

وقالت "كارابينيري" إن أفراد العصابات اعتادوا طلب أموال حماية من 27 شركة محلية، وجمعيات تعاونية تدير مراكز إيواء للمهاجرين، مضيفة أنهم صادروا سبع شركات يسيطر عليها أفراد العصابات.

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