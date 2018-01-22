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العراق يقدم خطة إعادة إعمار بمائة مليار دولار
سيقدم العراق خطة إعمار تبلغ قيمتها مائة مليار دولار في المؤتمر الدولي للدول المانحة لإعادة إعمار البلاد، المقرر بين 12 و14 فبراير المقبل في الكويت، وفقا لما أعلنته مصادر رسمية.
وصرح وزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي ،بأن خطة الإعمار سيستغرق تنفيذها 10 أعوام، وستضم 130 مشروعا في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام كويتية بينها وكالة أنباء "كونا" الرسمية.
وسيتم تغطية تكاليف خطة الإعمار من قبل الدول المانحة، والقروض التي سيتم تجميعها في مؤتمر بالكويت، بالإضافة لموارد الحكومة العراقية نفسها.
وسيتم تخصيص 47 مليار دولار لإعادة إعمار البنية التحتية للعراق عقب الحرب مع العناصر الإرهابية لتنظيم "داعش، .بالإضافة إلى خطط التنمية الاقتصادية التي تتضمن مشروعات هامة للعراق؛ مثل بناء مصفاة نفط في بيجي بمحافظة صلاح الدين، ومعامل الفوسفات والكبريت بغرب البلاد.
الوزير العراقي أضاف: "نعول كثيرا على الدعم الدولي في مؤتمر الكويت، سواء من المنظمات الدولية أو الدعم المباشر من الدول، عبر قروض أو منح، أو عن طريق دخول المستثمرين الأجانب والعرب والخليجيين".