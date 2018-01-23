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كُتّاب وآراء
سلطان بروناي يشتكي حساب "انستغرام" للشرطة
ذكرت الشرطة الاندونيسية، أن سلطان بروناي، حسن البلقية، قد تقدم بشكوى أمام الشرطة ضد حساب على موقع "إنستغرام"، لوجود محتوى يسيء إليه.
وقال ارجو يوونو، المتحدث باسم شرطة جاكرتا، إن أحد قادة أمن بروناي الملكية، رفع الشكوى أمام شرطة جاكرتا نيابة عن البلقية، حيث قال إن "الحساب الموجود على موقع انستغرام قام بنشر صور للسلطان مع وصف تشهيري".
وقال المتحدث باسم الشرطة: "نقوم ببحث حول هذا الحساب. ومازالت الدوافع وراء إنشاء هذا الحساب على موقع التواصل الاجتماعي غير واضحة. وقد تم رفع المنشورات المسيئة منذ ذلك الحين".
جدير بالذكر أن السلطان البلقية، وعمره 71 عاما، يحكم مملكة بروناي الصغيرة منذ 50 عاما، مما جعل فترة حكمه واحدة من الأطول في العالم.