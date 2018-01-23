24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2712:4415:2917:5319:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. مهرجان السنة الأمازيغية بمكناس يناقش حوار الثقافات وسؤالَ الهوية (5.00)

  2. أتلتيك بيلباو يحرم الريال من الحارس ريبويلتا (5.00)

  3. نائب ترامب يحث فلسطين على العودة للمفاوضات (5.00)

  4. في يومها العالمي .. الجمارك المغربية ترتدي رداء الثقافة والإنسانية (5.00)

  5. رصيف الصحافة: "مياه عادمة" بجماعة البحراوي تنذر بكارثة بيئية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | سلطان بروناي يشتكي حساب "انستغرام" للشرطة

سلطان بروناي يشتكي حساب "انستغرام" للشرطة

سلطان بروناي يشتكي حساب "انستغرام" للشرطة
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 23 يناير 2018 - 04:42

ذكرت الشرطة الاندونيسية، أن سلطان بروناي، حسن البلقية، قد تقدم بشكوى أمام الشرطة ضد حساب على موقع "إنستغرام"، لوجود محتوى يسيء إليه.

وقال ارجو يوونو، المتحدث باسم شرطة جاكرتا، إن أحد قادة أمن بروناي الملكية، رفع الشكوى أمام شرطة جاكرتا نيابة عن البلقية، حيث قال إن "الحساب الموجود على موقع انستغرام قام بنشر صور للسلطان مع وصف تشهيري".

وقال المتحدث باسم الشرطة: "نقوم ببحث حول هذا الحساب. ومازالت الدوافع وراء إنشاء هذا الحساب على موقع التواصل الاجتماعي غير واضحة. وقد تم رفع المنشورات المسيئة منذ ذلك الحين".

جدير بالذكر أن السلطان البلقية، وعمره 71 عاما، يحكم مملكة بروناي الصغيرة منذ 50 عاما، مما جعل فترة حكمه واحدة من الأطول في العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.