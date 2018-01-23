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مرشح حزب "بصراحة" يعلن دعم ترشيح بوتين

مرشح حزب "بصراحة" يعلن دعم ترشيح بوتين
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 23 يناير 2018 - 06:08

أعلن رومان خودياكوف، مرشح حزب (بصراحة) الروسي ، الإثنين، سحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة ،المقررة في 18 مارس المقبل، وفي المقابل دعم ترشيح فلاديمير بوتين.

وقال خودياكوف، فى تصريح خلال اجتماع للجنة التنفيذية المركزية للحزب، نقلت مضامينه وكالة (أنترفاكس) الروسية، "تمكنت بصعوبة بالغة من جمع 105 آلاف توقيع المطلوب توفرها للتسجيل كمرشح للانتخابات الرئاسية"، مسجلا أنه بالنظر إلى "الصعوبات التي واجهها الحزب واقتراحات بعض الأشخاص الذين دعموني كمرشح ، قررت سحب ترشيحي للانتخابات ودعم ترشيح فلاديمير بوتين" ،المرشح المستقل .

وفي معرض تعليقه على هذا القرار، وصف نائب رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، نيكولاي بولاييف، الخطوة التي أقدم عليها خودياكوف "بالعمل المسؤول والصادق"، مشيرا إلى أن اللجنة المركزية أخذت علما بهذا القرار.

يذكر أن حملة فلاديمير بوتين تمكنت ، إلى غاية 16 يناير الجاري ، من جمع أكثر من مليون توقيع لدعم ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الانتخابات المركزية الروسية أكملت استلام وثائق المرشحين للانتخابات القادمة ، ويبلغ عدد المرشحين حتى الآن 20 مرشحا ومرشحة.

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