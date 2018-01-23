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الرئيسية | خارج الحدود | التحقيق مع منافس انتخابي للرئيس السيسي بمصر

التحقيق مع منافس انتخابي للرئيس السيسي بمصر

التحقيق مع منافس انتخابي للرئيس السيسي بمصر
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 23 يناير 2018 - 16:40

أفاد التلفزيون المصري بأن الجيش استدعى المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية "الفريق سامي عنان" للتحقيق معه.

وأذاع التلفزيون بيانا للقيادة العامة للقوات المسلحة جاء فيه أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق مستدعى سامي عنان، ارتكب "مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة".

وأوضح البيان أن إعلان عنان للترشح جرى دون حصوله على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له. كما أن "البيان الذي أعلن فيه عزمه الترشح تضمن ما يمثل تحريضا ضد القوات المسلحة لإحداث وقيعه بين الجيش والشعب".

واتهم البيان الفريق نفسه بـ"ارتكاب جريمة تزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة ... الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

واعتبر جيش مصر أن عنان "ارتكب مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة".

عنان دعا، في بيان قبل أيام، مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد ممن أعلنوا نيتهم الترشح وعدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - الضحك على الشعوب الثلاثاء 23 يناير 2018 - 16:56
و نعم الديموقراطية هههه الرئيس باين انه السيسي الماتش مبيوع من الأول و مبروك عليكم يا شعب مصر سيسي مبارك من جديد
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92
2 - اخزان الثلاثاء 23 يناير 2018 - 16:59
مسكيييين اراد ان يكون ندا لفرعون .فاصبح في خبر كان.
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65
3 - اخزان الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:01
الله يرحمو مسكين وان بقي حيا .نصحته بان لا يرشح نفسه امام فرعون
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61
4 - مغربي مع وقف التنفيذ الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:01
الدموقراطية الممولة من آل سعود وآل نهيان ....قريبا السيسي ملكا على عرش مصر
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61
5 - الوجدي الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:04
بغينا نسمعو أخبار الديمقراطيات فين وصلو وما هو جديد 2018 لشعوبهم أما الدكتاتوريات فلقد سإمناهم وكرهناهم إلى درجة المقت ، ماذا تنتظرون من عسكري إنقلابي عميل ؟ قالولي فين وصلات السويد والنرويج لأن أخبار ديمقراطيتهم بمثابة بلسم يخفف من آثار ديكتاتورية بلادي ، حفض الله الديموقراطيات من شر الديكتاتوريات . بلاد النصارى فيها ملوك لا يضلم عندهم أحد مثلما قال الرسول صل الله عليه و سلم في الملك النجاشي حين أمر المؤمنين بالهروب إلى الحبشة من بطش المشركين . شكرا هسبريس.
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57
6 - مراد الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:05
ما أحلى الديمقراطية في بلداننا العربية !!!
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36
7 - Dokalli الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:06
بلحة الخسيسي سوف لا يفرط في الرئاسة لانه يعرف إن لم يترشح سيعدم﻿
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44
8 - عبدو الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:13
السيسي هو من يترأس المجلس العسكري في مصر السيسي هو من أمر باعتقال الضابط قنصوة الدي سبق وقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية وها هو الْيَوْمَ يعتقل سامي عنان السيسي هو من قال كل من اقترب من كرس الرئاسة سأقف له بالمرصاد اذا عن اَي انتخابات يتكلمون في ظل فرعون صغير تتحكم به ايادي الصهاينة والامارات والسعودية وامريكا السيسي سيبقى على رأس مصر مادام يخدم مصالح اسرائيل والسعودية والامارات
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29
9 - حموولد حمية الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:14
كل من يجلس على كرسي الرئاسة يكون اول همه هو ان يجلس هناك الى الابد وكل من فكر في ازاحته ستدبر له مكيدة لن يفلت من مخالبها هذه هي الديموقراطية العربية ليس هناك ولاية او ولايتين بل ابد اللآبدين والشعوب مضطرة بان تقول العام زين
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25
10 - ابن حلالة الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:21
مبروك على المعلق المحترم ملهم السيسي: شوف تشوف
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17
11 - شوف تشوف الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:25
لك الله يا عدل عنان بترشيحه هاذا يعتبر مخالف للقانون المصري ومحرض للشعب في وجه الجيش ومتحايل عليه بعد الكشوفات المتأخرة فوجب التحقيق معه والآن أصبح مهدد وربما يزج به في السجن لتفرغ الساحة للسايسي وحده ويضمن رئاسته الثانية وربما الأبدية، السايسي رجل جيش ومن المفروض عليه أن يحمي الأرض والعرض فيبيع جزيرتا مصر تيران وصافيناز والقضية أكبر من هاذا فهي سياسة صهيونية محظة ومخطط لها منذ عقود وتحقق حلم الدولة العبرية وبهاذا فالسايسي يمهد الطريق للإسرائليين للمرور في مياه دولية بعدما كانت مياه إقليمية وخاصة بمصر لتمر بوارجها وبواخرها من البحر الأحمر عبورا بخليج العقبة حتى ميناء أخدود وتكتمل الرحلات التجارية عبر البر والطائرات المحملة للسلع ويقضي بسياسته الفاشلة على ممر قناة السويس واللتي كانت الدولة تجني منها 5 مليار دولار سنويا كعائدات مداخيل عن البواخر العابرة للممر والضربة القاضية تأتي ببناء السد الإثيوبي على نهر النيل وبشح مياهه يوجد إتفاق مبدئي بين الدولتين المصرية والعبرية لإنشاء مصفات لتصفية المياه العادمة للمصريين وتوصيل مياه النيل عبر سيناء والحقيقة سيكمل طريقه ويذهب لإسرائيل ،
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7
12 - الصراحة على عين ميكا الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:46
مبروك على الشعب المصري مسبقا بفوز السيسي وانا اقول له من هذا المنبر كملها حتى الاخر حتى نرى اين ستصل بمصر.
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12
13 - vraibidawi الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:47
Qu attendez vous d un traître (sissi )qui poignardé le seul président (MORSI) élu et choisi par la majorité du peuple dans l histoire de l egypte...
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4
14 - فيفي الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:59
بغيت غير نعرف خوتي المغاربة مالهم ومال مصر واش شغلكم مكة ادرى بشعبها
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-17
15 - نبضات قلب الثلاثاء 23 يناير 2018 - 18:09
من اراد ان يحاكم ويسجن في مصر يترشح للإنتخابات.
من سولت له نفسه ان الفيفي يزج به في دهاليز المعتقلات انه هولاكو مصر
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11
16 - ندم الثلاثاء 23 يناير 2018 - 18:48
قال السيسي بان الاخوان صعدوا بالديمقراطية ثم اخذوا السلم
اما المجرم لما اوصلوه للكرسي فهو الان يحاول حرق السلم
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5
17 - متأمل الثلاثاء 23 يناير 2018 - 18:56
لقد ضاعت مصر حين انقلب السيسي على رجل مدني انتخبه الشعب بطريقة ديمقراطية وقتل آلاف الأبرياء من جميع الفصائل المعارضة ليظفر بالحكم بمباركة صهيونية أمريكية خليجية فلم يبق في مصر لا ديمقراطية ولا حرية فقط ملئ السجون بآلاف المعارضين من كل التيارات واستحواذ العسكر على خيرات البلاد وقتل واتهامه بالإرهاب كل من سورة له نفسه إنتقاد العسكر.
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4
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