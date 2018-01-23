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كُتّاب وآراء
التحقيق مع منافس انتخابي للرئيس السيسي بمصر
أفاد التلفزيون المصري بأن الجيش استدعى المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية "الفريق سامي عنان" للتحقيق معه.
وأذاع التلفزيون بيانا للقيادة العامة للقوات المسلحة جاء فيه أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق مستدعى سامي عنان، ارتكب "مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة".
وأوضح البيان أن إعلان عنان للترشح جرى دون حصوله على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له. كما أن "البيان الذي أعلن فيه عزمه الترشح تضمن ما يمثل تحريضا ضد القوات المسلحة لإحداث وقيعه بين الجيش والشعب".
واتهم البيان الفريق نفسه بـ"ارتكاب جريمة تزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة ... الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".
واعتبر جيش مصر أن عنان "ارتكب مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة".
عنان دعا، في بيان قبل أيام، مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد ممن أعلنوا نيتهم الترشح وعدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
من سولت له نفسه ان الفيفي يزج به في دهاليز المعتقلات انه هولاكو مصر
اما المجرم لما اوصلوه للكرسي فهو الان يحاول حرق السلم