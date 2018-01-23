المقاتلات التركية تقصف أهدافا في شمال العراق

هسبريس ـ مُتابعة

قصفت القوات الجوية التركية مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن "الجيش التركي اكتشف وجود مقاتلين، تابعين لحزب العمال الكردستاني، كانوا يستعدون لمهاجمة تحصيناته العسكرية على الحدود العراقية، فقام الجيش على إثر ذلك بشن غارة جوية على تجمعات لهذه العناصر".

و"أسفر القصف الجوي عن تدمير عدد من المخابئ وأماكن الاختباء ومواقع تخص المتمردين"، وفق "الأناضول".

الأشهر القليلة الماضية شهدت اشتباكات قليلة نسبيا بين القوات التركية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني جنوب شرق تركيا، وهي المنطقة التي تعد مسرحا معتادا لهذه المواجهات.

جدير بالذكر أن القوات التركية تشن عملية عسكرية، أطلق عليها "غصن الزيتون"، على منطقة عفرين الواقعة بمحافظة حلب شمال غرب سوريا، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.