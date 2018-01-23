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كُتّاب وآراء
حادث تصادم طائرتين يقتل 4 أشخاص في ألمانيا
لقى أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء تصادم طائرة صغيرة بمروحية إنقاذ، قرب مدينة فيليبسبرغ، جنوب غرب ألمانيا، وفقا لشرطة مدينة كارلسروه.
ووقع الحادث حينما اصطدمت، لأسباب لا تزال مجهولة، الطائرة الصغيرة بالمروحية فوق منطقة قروية غير مأهولة، وفقا للتقارير الأولية التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية.
وهرعت وحدات من شرطة كارلسروه وسيارات إطفاء وفرق إنقاذ وعربات إسعاف ومروحية إنقاذ إلى مكان الحادث. وتقع بلدة لونن، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 13 ألف نسمة، في منطقة كارلسروه وتعرف بكونها مقرا لمحطة نووية.
جدير بالذكر أن عام 2002 شهد اصطدام طائرة ركاب روسية بطائرة بضائع فوق اوبرلنجن، جنوب غرب ألمانيا، ما أسفر عن مصرع 71 شخصا بينهم 43 طفلا.