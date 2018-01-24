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الرئيسية | خارج الحدود | عضو قيادي في حزب البديل الألماني يعتنق الإسلام

عضو قيادي في حزب البديل الألماني يعتنق الإسلام

عضو قيادي في حزب البديل الألماني يعتنق الإسلام
هسبريس - د ب أ
الأربعاء 24 يناير 2018 - 04:39

اعتنق ارتور فاغنر، عضو حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية براندنبورج، الإسلام وتخلى عن منصبه في المكتب التنفيذي للحزب.

وقال اندرياس كالبيتس، رئيس الحزب اليميني الشعبوي المعادي للإسلام في ولاية براندنبورج، الثلاثاء إن فاغنر استقال من منصبه في مجلس رئاسة الحزب في الحادي عشر من يناير الجاري لأسباب شخصية.

وأوضح أنه لم يكن قد عُرِفَ حتى ذلك الوقت أن فاغنر تحول إلى الإسلام.

كانت صحيفة "تاجس شبيغل" وصحيفة "ميركشه الجماينه" تحدثتا في وقت سابق عن هذا الموضوع على موقعهما الإلكتروني.

من جانبه، قال دانيل فريزه، المتحدث باسم الحزب في براندنبورغ إن " الحزب ليس لديه مشكلة في هذا (اعتناقه الإسلام)"، مشيرا إلى أن الحزب به مجموعات لرعاية مصالح المسلمين والمسيحيين والمثليين.

وحسب تقرير الصحيفتين فإن فاغنر رفض التعليق على خطوة اعتناقه الإسلام وقال إن " هذه مسألة شخصية"

يذكر أن الحزب كان قد احتل عناوين الصحف مرارا بسبب تصريحات معادية للإسلام.

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