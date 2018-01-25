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كُتّاب وآراء
وحدة اتصال أمنية تواجه الأخبار الكاذبة ببريطانيا
أعلنت بريطانيا تشكيل وحدة اتصالات أمنية لمواجهة الأخبار الكاذبة التي تسعى للتأثير على الأحداث.
وأوضح متحدث باسم رئاسة الوزراء، في تصريح صحفي، أن الوحدة الأمنية ستستفيد من القدرات المتوفرة على مستوى الاتصالات لصد أي محاولات لنشر الأخبار الكاذبة، سواء التي تمولها دول أو جهات أخرى.
وأضاف المتحدث: "نعيش في عصر تنتشر فيه الأخبار الكاذبة لتحقيق مصالح ضيقة"، مؤكدا أن "الوحدة الأمنية الجديدة ستكون مهمتها مكافحة المعلومات غير الصحيحة لتردع بشكل أكثر منهجية خصومنا وستساعدنا في تحقيق أولوياتنا للأمن القومي".
ووفق وسائل إعلام محلية فإن تشكيل هذه اللجنة جاء ردا على الاتهامات ضد روسيا بالتدخل بالانتخابات الأمريكية، وتلفيق قصص غير صحيحة لتقويض المؤسسات الأوروبية، كما سبق أن اتهمت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، موسكو بالتدخل في الانتخابات .. وحملت الإعلام الرسمي الروسي مسؤولية نشر قصص ملفقة.