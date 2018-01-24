حجز مواد متفجرة لدى مواطن إسباني في الفلبين

هسبريس - إفي

أعلن متحدث باسم الجيش الفلبيني اعتقال شاب إسباني، في العشرين من عمره، أثناء سفره وبحوزته متفجرات، ووضعه تحت تصرف القضاء للاشتباه في انتمائه لجماعة "أبو سياف".

واعتقلت القوات المسلحة عبد الحكيم لابيدي اديب، بجواز سفره وبطاقة هويته الاسبانيين، في نقطة تفتيش على طريق بجزيرة باسيلان، معقل جماعة أبو سياف في منطقة مينداناو الجنوبية.

وكان الشاب يسافر برفقه عضو في جماعة أبو سياف مطلوب من قبل السلطات، لكن الأخير نجح في الهرب بعدما طالبه الجنود بالتوقف.

ووجدت في السيارة قنبلتان يدويتان وجهاز تفجير، ومواد لتصنيع متفجرات بدائية، وذخيرة لبندقية "أم 16" وثمانية آلاف و500 بيزو (138 يورو)، والعديد من وثائق الهوية وأغراض شخصية.

ونقل عبد الحكيم، الذي كشف جواز سفره أنه دخل الفلبين في أكتوبر الماضي، إلى مانيلا ليوضع تحت تصرف وزارة العدل، حيث سيتم استجوابه في علاقته المحتملة بأبو سياف.

ولدى وصوله إلى وزارة العدل دفع عبد الحكيم ببراءته أمام الصحفيين، وقال: "ليست لي علاقة بهذا، قريبا ستكشف الأدلة إنني بريء"، وبسؤاله عن سبب سفره للفلبين أجاب أنه كان "في عطلة لأن في الدولة الكثير في الفتيات الجميلات".