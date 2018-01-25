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كُتّاب وآراء
تونس تدرس قانونا يضع حدا للميز العنصري
أعلن وزير في الحكومة التونسية احالة قانون يجرم التمييز العنصري على البرلمان، ردا على أعمال عنف كانت شهدتها تونس ضد أقليات من دول إفريقية أخرى.
ومررت الحكومة مشروع القانون على البرلمان بمناسبة احتفائها بذكرى الغاء العبودية في البلاد، التي تعود لعام 1846، وفي خطوة لردع أي اعتداءات ضد الأقليات.
وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، المهدي بن غربية، إنه يتوقع الانتهاء من مناقشة هذا القانون والتصديق عليه قبل 21 مارس المقبل الذي يوافق اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري.
وكانت الحكومة أعلنت عن مشروع القانون لأول مرة قبل عامين، ردا على موجة أعمال عنف طالت طلبة ومهاجرين من دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى في تونس.
وقال الوزير بن غربية إن مشروع القانون يتضمن، علاوة على تعريف الفعل التمييزي وتجريمه، جملة من الإجراءات الوقائية والحمائية، وكذلك الزجرية والعقابية، بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره.
كما أفاد بأن الحكومة ستعمل، عبر مشروع القانون، على اقرار المساواة وقبول الآخر، واتخاذ اجراءات لتنفيذ ذلك في قطاعات تشمل خصوصا الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.