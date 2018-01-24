24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:26
|12:44
|15:30
|17:54
|19:11
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الخلفي يرصد معيقات إسهام الجمعيات في إنتاج وتوزيع الثروة بالمغرب
- "وثيقة سرية" تكشف تفاصيل مقاضاة "المستشارين" لأربعة صحافيين
- انهيار بئر عشوائي يصيب خمسينيا بنواحي جرادة
- كاتب الدولة الأسبق المكلف بالبيئة في ذمة الله
- انسحاب مرشح يساري من سباق الرئاسيات بمصر
- فتوى تربط بين سرطان الرحم والزنا تجلب مطلب مراقبة "المواعظ" - (142)
- المغرب يراهن على ملاعب قابلة للتفكيك في "مونديال 2026" - (94)
- تحية وزير جديد تُعيد إلى الواجهة نقاش طقوس "الركوع للملك" - (87)
- هل يقبل المغرب بمبادرة كولر لإحياء المفاوضات مع البوليساريو؟ - (77)
- هذه دوافع رفض الملك محمد السادس بيع "خردة" الجيش المغربي - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انسحاب مرشح يساري من سباق الرئاسيات بمصر
أعلن المرشح اليساري المحتمل، خالد علي، الأربعاء، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية بمصر، والمقرر إجراءها في مارس المقبل.
وقال علي، في مؤتمر صحفي لإعلان موقفه النهائي من خوض السباق الرئاسي، وسط القاهرة: "لن أخوض هذا السباق الانتخابي ولن أتقدم بأوراق ترشحي".
وعزا قرار انسحابه من خوض سباق رئاسيات مصر إلى عدة أسباب بينها وجود "صراعات بين أجهزة السلطة" في البلاد، والتي أبرزها ما حدث مع رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان.
وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش المصري، استدعاء عنان، للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح لرئاسيات مصر دون الحصول على موافقته (باعتباره تحت الاستدعاء).
وجاء قرار استدعاء عنان عقب 3 أيام على إعلانه اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية بمصر، والمقرر إجرائها في مارس/آذار المقبل.
وبهذا الإعلان يصبح خالد علي، هو ثالث مرشح محتمل تراجع عن خوض سباق رئاسيات مصر المقبلة، عقب العسكري المتقاعد، الفريق أحمد شفيق، والبرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات .
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
اه يا العرب
لا يوجد شيء اسمه انتخابات ديموقراطية عند العرب.. لي دوا يرعف ولا يدخل للحبس و ملف التهم جاهز و محطوط و مسيني خاصو غي كتابة الإسم و التاريخ فقط..
فالسيسي سيبقى في الحكم أحب من أحب وكره من كره بمباركة أمريكية صهيونية خليجية حتى تأتيه المنية فمصر سرقت حين أزيح حاكمها المدني بقوة السلاح وذهب ضحية ذالك آلاف الشهداء والجرحى و المسجونين.
إذا الشعب يوماً أراد الحياة .... فلابد للحق أن ينتصر ..
ولا بد لليل ان ينجلي ... ولابد للقيد ان ينكسر
ومن يتهب صعود الجبال ... يعش ابد الدهر بين الحفر