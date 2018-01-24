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الرئيسية | خارج الحدود | انسحاب مرشح يساري من سباق الرئاسيات بمصر

انسحاب مرشح يساري من سباق الرئاسيات بمصر

انسحاب مرشح يساري من سباق الرئاسيات بمصر
هسبريس - متابعة
الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:35

أعلن المرشح اليساري المحتمل، خالد علي، الأربعاء، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية بمصر، والمقرر إجراءها في مارس المقبل.

وقال علي، في مؤتمر صحفي لإعلان موقفه النهائي من خوض السباق الرئاسي، وسط القاهرة: "لن أخوض هذا السباق الانتخابي ولن أتقدم بأوراق ترشحي".

وعزا قرار انسحابه من خوض سباق رئاسيات مصر إلى عدة أسباب بينها وجود "صراعات بين أجهزة السلطة" في البلاد، والتي أبرزها ما حدث مع رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان.

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش المصري، استدعاء عنان، للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح لرئاسيات مصر دون الحصول على موافقته (باعتباره تحت الاستدعاء).

وجاء قرار استدعاء عنان عقب 3 أيام على إعلانه اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية بمصر، والمقرر إجرائها في مارس/آذار المقبل.

وبهذا الإعلان يصبح خالد علي، هو ثالث مرشح محتمل تراجع عن خوض سباق رئاسيات مصر المقبلة، عقب العسكري المتقاعد، الفريق أحمد شفيق، والبرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - عادي الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:49
وبطبيعة الحال سيبقى السيسي المرشح الوحيد والمخلص الابدي لشعب مصر وسيفوز بنسبة 99.99%
اه يا العرب
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51
2 - الوطنية الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:51
قبل ان أقرأ المقال قلت ان الجهاز الحاكم يضيق على المرشحين حتى يبقى هو المرشح الوحيد وفعلا عندما قرأته تأكد لي ذلك .ايوى يخلد فيها حتى يوقع لو ما وقع لباقي الرؤساء علي صالح القدافي .....
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44
3 - ديما قراطيا.. الأربعاء 24 يناير 2018 - 19:02
لا داعي لخوض الانتخابات أصلا، مادامت النتيجة معروفة مسبقا.. توفيرا لمصاريف ( تنظيم) المسرحية و الحملة.. الدول العربية تفصلها سنوات ضوئية عن الديموقراطية.. كفانا كذبا على أنفسنا..
لا يوجد شيء اسمه انتخابات ديموقراطية عند العرب.. لي دوا يرعف ولا يدخل للحبس و ملف التهم جاهز و محطوط و مسيني خاصو غي كتابة الإسم و التاريخ فقط..
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5
4 - متأمل الأربعاء 24 يناير 2018 - 19:02
لا يوجد في مصر إنتخابات فهي عبارة عن ديكور ليس إلا
فالسيسي سيبقى في الحكم أحب من أحب وكره من كره بمباركة أمريكية صهيونية خليجية حتى تأتيه المنية فمصر سرقت حين أزيح حاكمها المدني بقوة السلاح وذهب ضحية ذالك آلاف الشهداء والجرحى و المسجونين.
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7
5 - أمين الأربعاء 24 يناير 2018 - 19:09
يذكرني هذا الإقصاء للمرشحين بما جاء في سيناريو فيلم "ظاظا" لهاني رمزي .
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3
6 - مغربية ووافتخر الأربعاء 24 يناير 2018 - 19:13
مهزلة سياسية بكل المقاييس الحمد لله على بلادي حنا كان عندنا غير بلوكاج حكومي دارو لعصا في الرويدة كلشي تلف ايوا هادو انتخابات رئاسية و لا واحد قدر يترشح يعني الامر خطير و سينعكس سلبا على المصريين واخا اصلا راها واصلة ليهم لعظم مساكن حقيقة واخا كاين البطالة و باقي الرشوة و الزبونية ولكن الحمد لله كاين الخير هادو راه مكان واااالو انا كنحس بلي السيسي ورث مصر و كيقول حتى واحد متقرب من حقي يا ربي السلامة
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2
7 - حلالة 59 الأربعاء 24 يناير 2018 - 19:16
و هذا أكبر دليل على أن أركان حكم السيسي قد يهتز في أي لحظة. و خوفا من محاكمته يلتجأ إلى أي وسيلة قد تنقذه. و هذه هي تدابير الديكتاتورية النجسة
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4
8 - المهدي الأربعاء 24 يناير 2018 - 19:42
لا انتخابات و لا هم يحزنون! !! السيسي هو رئيس مصر و انتهى الأمر ! لو فكر المصريون جيدا لنزلوا للشارع لـمبايعة السيسي دون تنظيم انتخابات صورية و هدر أموال طائلة.
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5
9 - صالح صالح الأربعاء 24 يناير 2018 - 19:54
إذا كان الرئيس مرسي قد فاز وبرغبة الشعب قد أطاح به هذا الفرعون ورماه في السجن فكيف بباقي اﻻخرين. هذا الفرعون قد اهان المصريين عندما نصب عليهم فيفي عبدو أمهم المثالية والهام شاهين عضو مؤسس للدستور الجديد. واﻻتي أشد مرارة. حفظ الله شعب مصر العظيم.
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5
10 - متابع الأربعاء 24 يناير 2018 - 20:02
انتخابات نزيهة جدا جدا بما للكلمة من معنى
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4
11 - هشام الأربعاء 24 يناير 2018 - 20:14
الديمقراطية في ابهى صورها !!! السيسي لا يحتاج الى تنحية منافسيه لانه ناجح فالانتخابات بالثلث .
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2
12 - الصراحة على عين ميكا الأربعاء 24 يناير 2018 - 20:24
كلنا يذكر اهازيج ثوار تونس بقصيده ابو القاسم الشابي
إذا الشعب يوماً أراد الحياة .... فلابد للحق أن ينتصر ..
ولا بد لليل ان ينجلي ... ولابد للقيد ان ينكسر
ومن يتهب صعود الجبال ... يعش ابد الدهر بين الحفر
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13 - marok-okane الأربعاء 24 يناير 2018 - 20:34
الديمقراطية والعدالة بعيدة عن العرب مسافة سبع سماوات والأرض. سيعاد فيلم حسني مبارك من إخراج السيسي فرجة ممتعة يا اهل مصر.مع كامل الاسف
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14 - نور الأربعاء 24 يناير 2018 - 20:38
واش السيسي احمق يخليهم يضيقو عليه غادي يبدى بهم واحد بواحد و يصفيها لهم حتى يبقى بوحده راه فرعون في طغيانه
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