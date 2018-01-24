انسحاب مرشح يساري من سباق الرئاسيات بمصر

هسبريس - متابعة

أعلن المرشح اليساري المحتمل، خالد علي، الأربعاء، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية بمصر، والمقرر إجراءها في مارس المقبل.

وقال علي، في مؤتمر صحفي لإعلان موقفه النهائي من خوض السباق الرئاسي، وسط القاهرة: "لن أخوض هذا السباق الانتخابي ولن أتقدم بأوراق ترشحي".

وعزا قرار انسحابه من خوض سباق رئاسيات مصر إلى عدة أسباب بينها وجود "صراعات بين أجهزة السلطة" في البلاد، والتي أبرزها ما حدث مع رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان.

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش المصري، استدعاء عنان، للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح لرئاسيات مصر دون الحصول على موافقته (باعتباره تحت الاستدعاء).

وجاء قرار استدعاء عنان عقب 3 أيام على إعلانه اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية بمصر، والمقرر إجرائها في مارس/آذار المقبل.

وبهذا الإعلان يصبح خالد علي، هو ثالث مرشح محتمل تراجع عن خوض سباق رئاسيات مصر المقبلة، عقب العسكري المتقاعد، الفريق أحمد شفيق، والبرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات .