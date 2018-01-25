مهندسون كينيون يطورون أول قمر صناعي بالبلاد

هسبريس - و.م.ع

أوردت وسائل إعلام كينية، الأربعاء، أن مهندسين من جامعة كينيا استطاعوا تطوير أول قمر صناعي بالبلاد، سيتم وضعه في المدار خلال الشهرين القادمين.

وأضافت ذات المصادر أن القمر الصناعي يقدم على أساس أنه "نانو ساتيليت" (أي قمر صناعي مصغر)، حيث تم إنشاؤه بدعم من منظمة استكشاف الفضاء اليابانية.

وقد منحت اليابان تمويلا قيمته مليون و176 ألف دولار للمهندسين الكينيين، وذلك لبناء القمر الصناعي الذي تم إرساله إلى محطة الفضاء الدولية في مارس، قبل أن يتم تفعيله شهرا بعده.

وحسب السلطات الكينية، سيتم استعمال القمر الصناعي للإشراف على الأنشطة الزراعية ومراقبة حدود البلاد.

وقال كويشي واكاطا، المسؤول على البرنامج بمنظمة استكشاف الفضاء اليابانية "نتعهد ببذل جميع مجهوداتنا للاستعداد لإطلاق ناجح لأول قمر صناعي لجمهورية كينيا، وذلك باستعمال الإمكانات الفريدة للوحدة التجريبية اليابانية (كيبو) بمحطة الفضاء الدولية".

وأبرز المصدر أنه تم تطوير هذه الآلة بفضل برنامج يطلق عليه "كيبوكيوب"، والذي تم إطلاقه في شتنبر 2015 من طرف مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ومنظمة استكشاف الفضاء اليابانية، والذي يوفر لمؤسسات التعليم والبحث في الدول النامية إمكانية إطلاق أقمار صناعية مكعبة انطلاقا من محطة الفضاء الدولية.