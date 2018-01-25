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كُتّاب وآراء
مهندسون كينيون يطورون أول قمر صناعي بالبلاد
أوردت وسائل إعلام كينية، الأربعاء، أن مهندسين من جامعة كينيا استطاعوا تطوير أول قمر صناعي بالبلاد، سيتم وضعه في المدار خلال الشهرين القادمين.
وأضافت ذات المصادر أن القمر الصناعي يقدم على أساس أنه "نانو ساتيليت" (أي قمر صناعي مصغر)، حيث تم إنشاؤه بدعم من منظمة استكشاف الفضاء اليابانية.
وقد منحت اليابان تمويلا قيمته مليون و176 ألف دولار للمهندسين الكينيين، وذلك لبناء القمر الصناعي الذي تم إرساله إلى محطة الفضاء الدولية في مارس، قبل أن يتم تفعيله شهرا بعده.
وحسب السلطات الكينية، سيتم استعمال القمر الصناعي للإشراف على الأنشطة الزراعية ومراقبة حدود البلاد.
وقال كويشي واكاطا، المسؤول على البرنامج بمنظمة استكشاف الفضاء اليابانية "نتعهد ببذل جميع مجهوداتنا للاستعداد لإطلاق ناجح لأول قمر صناعي لجمهورية كينيا، وذلك باستعمال الإمكانات الفريدة للوحدة التجريبية اليابانية (كيبو) بمحطة الفضاء الدولية".
وأبرز المصدر أنه تم تطوير هذه الآلة بفضل برنامج يطلق عليه "كيبوكيوب"، والذي تم إطلاقه في شتنبر 2015 من طرف مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ومنظمة استكشاف الفضاء اليابانية، والذي يوفر لمؤسسات التعليم والبحث في الدول النامية إمكانية إطلاق أقمار صناعية مكعبة انطلاقا من محطة الفضاء الدولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
ليست أول مرة كينيا تبرز كقوة في المجالات العلمية التقنية.
في قطاع التجهيزات الأساسية للنقل (الطرق و الطرق السيارة) كانت كينيا شريك مفضل عند خبراء البنك الدولي, في ثمانينات القرن الماضي لتطوير نظام تطوير و تدبير الطرق يحمل اسم HDM من بين أدوات اشتغال مكاتب الدراسات الاقتصادية التقنية.
بالمغرب أنا شاهد على أن استغلال "السياسة" و "الدين", منذ يوم الأربعاء 26 يناير 2000, أي 18 سنة, سبب حقيقي في ابتعاد المهندس عن الإتقان في العمل لدرجة أن شبكة الطرق السيارة عرفت قفزة نوعية في الجوانب الكمية (الطول و العرض و التشوير الطرقي العمودي و الأفقي و الالكتروني) و غابت ثقافة تدبير الندرة (هدر المال العام).
المغاربة لا يتوفرون على طرق سيارة بالجودة التي يستحقونها و التي وضعت أسس تحقيقها في دفاتر التحملات. بمعنى أن الغش و السذاجة و النهب كانت مهيمنة بالأوراش.
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لتكوين فريق وطني مغربي صرفت الجامعة أموال كثيرة و ننتظر النتائج في "الشان" و دوليا.
صرفت أموال كثيرة على الطرق السيارة. نتوفر على شبكة مهمة و لكن مغشوشة يكفي مقرنتها مع الدول المجاورة.