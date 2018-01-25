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الرئيسية | خارج الحدود | قتلى ومصابون في حادث انحراف قطار قرب ميلانو

قتلى ومصابون في حادث انحراف قطار قرب ميلانو

قتلى ومصابون في حادث انحراف قطار قرب ميلانو
هسبريس - متابعة
الخميس 25 يناير 2018 - 13:40

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب نحو مئة آخرين، بينهم سبعة بإصابات مهددة للحياة، جراء انحراف قطار ضواحي مكتظ بالركاب عن قضبانه على مشارف ميلانو.

وقالت جوليو جاليرا المتحدثة باسم وزارة الصحة المحلية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة نحو عشرة أشخاص بخروج خطيرة، ولكنها ليست حرجة، فضلا عن إصابة 80 آخرين بجروح طفيفة.

وقال رافائيل لومباردو رئيس البرلمان المحلي للصحفيين بعد زيارة موقع الحادث إن جميع الضحايا من النساء.

وقالت كيارا أمبروسيو، نائب قائد شرطة ميلانو، لإذاعة محلية:"لقد كانت ساعة الذروة، وكان القطار ممتلئا".

وكان القطار ترينورد قد انطلق من مدينة كريمونا /نحو 90 كلم شمال شرقي ميلانو/ في حوالي الساعة 0530 بالتوقيت المحلي (0430 بتوقيت جرينتش) وانحرف عن قضبانه في السابعة صباحا بالقرب من بلدة بيولتيلو.

وقالت واحدة من الناجيات لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية :"كل شيء كان يسير على ما يرام، وفجأة بدأ القطار يهتز، سمعنا صوتا صاخبا وانحرفت العربات".

ونقلت الوكالة الإيطالية عن شركة "ريت فيروفياريا" الإيطالية للسكك الحديدية القول إن نحو 350 راكبا كانوا على متن القطار، وأن القطار يتكون من أربع عربات، وليس ستة كما أُعلِن في وقت سابق.

واستغرق الأمر ثلاث ساعات لإخراج جميع الناجين والضحايا من بين العربات المدمرة. وقامت مروحيات بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وقام ممثلو الادعاء، الذين هرعوا إلى موقع الحادث برفقة رجال الإطفاء والشرطة، باستجواب سائق القطار وفتحوا تحقيقا في الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Lhaj mostapha الخميس 25 يناير 2018 - 14:04
اله الا الله وحده لا شريك له و انا لله و انا اليه راجعون اللهم اسكنهما فسيح جنانك من دون حساب و الهم ذويهم الصبر و السلوان و اشفي اللهم الجرحي امين يا رب العالمين
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17
2 - من عين المكان الخميس 25 يناير 2018 - 14:13
الحمد لله رب العالمين نسألك اللهم اللطف في قضائك وقدرك.
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22
3 - مرروكي الخميس 25 يناير 2018 - 14:22
اين ذهب اعداء المملكة وا عداء الخليع خاصة .في ايطاليا عادي و في المغرب القيامة تقوم على تاخير القطارات.
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-4
4 - مغربي الخميس 25 يناير 2018 - 15:27
نحن في عالم و اقعي. لمن لهم دراية بالاستغلال، الحوادث تقع من حين لآخر و هي غالبا ما تقترن بالعامل البشري. بصفة عامة الحوادث تكون مناسبة لمراجعة المنظومات و إستدراك الأخطاء المستقبلية.
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14
5 - jabir الخميس 25 يناير 2018 - 19:27
رحم الله الجميع
انتضرو إستقالة وزير النقل ووزر التجهيز ....عفوا لو كان في اوربا.....
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