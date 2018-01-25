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كُتّاب وآراء
قتلى ومصابون في حادث انحراف قطار قرب ميلانو
لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب نحو مئة آخرين، بينهم سبعة بإصابات مهددة للحياة، جراء انحراف قطار ضواحي مكتظ بالركاب عن قضبانه على مشارف ميلانو.
وقالت جوليو جاليرا المتحدثة باسم وزارة الصحة المحلية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة نحو عشرة أشخاص بخروج خطيرة، ولكنها ليست حرجة، فضلا عن إصابة 80 آخرين بجروح طفيفة.
وقال رافائيل لومباردو رئيس البرلمان المحلي للصحفيين بعد زيارة موقع الحادث إن جميع الضحايا من النساء.
وقالت كيارا أمبروسيو، نائب قائد شرطة ميلانو، لإذاعة محلية:"لقد كانت ساعة الذروة، وكان القطار ممتلئا".
وكان القطار ترينورد قد انطلق من مدينة كريمونا /نحو 90 كلم شمال شرقي ميلانو/ في حوالي الساعة 0530 بالتوقيت المحلي (0430 بتوقيت جرينتش) وانحرف عن قضبانه في السابعة صباحا بالقرب من بلدة بيولتيلو.
وقالت واحدة من الناجيات لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية :"كل شيء كان يسير على ما يرام، وفجأة بدأ القطار يهتز، سمعنا صوتا صاخبا وانحرفت العربات".
ونقلت الوكالة الإيطالية عن شركة "ريت فيروفياريا" الإيطالية للسكك الحديدية القول إن نحو 350 راكبا كانوا على متن القطار، وأن القطار يتكون من أربع عربات، وليس ستة كما أُعلِن في وقت سابق.
واستغرق الأمر ثلاث ساعات لإخراج جميع الناجين والضحايا من بين العربات المدمرة. وقامت مروحيات بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
وقام ممثلو الادعاء، الذين هرعوا إلى موقع الحادث برفقة رجال الإطفاء والشرطة، باستجواب سائق القطار وفتحوا تحقيقا في الحادث.
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تعليقات الزوّار (5)
انتضرو إستقالة وزير النقل ووزر التجهيز ....عفوا لو كان في اوربا.....