24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:26
|12:45
|15:30
|17:55
|19:12
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- عصابة "الشريف" تطيح بـ8 دركيين ضواحي مراكش
- تأخير التحقيق مع حامي الدين في قضية آيت الجيد
- أوجار يعول على مرصد وطني للإجرام لمحاربة "التشرميل" بالمغرب
- صحيفة إيطالية تلقّب بنعطية بـ"سوبر المهدي"
- بودربالة: المغرب سينظم "المونديال" .. ومشاريع "الورق" صارت واقعا
الابتذال والإيحاءات الجنسية والسرقات تقتل إبداع الأغنية المغربية (5.00)
مصدر حكومي ينفي عودة المفاوضات المباشرة بين المغرب والبوليساريو (5.00)
الجنرال هرمو يُواصل سياسة "الأيادي النظيفة" بإعفاءات وتعيينات (5.00)
- "مركز نداءات" وهْمي يَنْصب على عشرات الشباب المغاربة العاطلين - (59)
- بودربالة: المغرب سينظم "المونديال" .. ومشاريع "الورق" صارت واقعا - (58)
- الجنرال هرمو يُواصل سياسة "الأيادي النظيفة" بإعفاءات وتعيينات - (45)
- دبلوماسية الملك تخترق "الاتحاد الإفريقي" لنسف مناورات البوليساريو - (44)
- الابتذال والإيحاءات الجنسية والسرقات تقتل إبداع الأغنية المغربية - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحكومة البلغارية تواجه "حجب الثقة" في البرلمان
تواجه حكومة بلغاريا، التي تولت للتو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اقتراحا بحجب الثقة ليست لديه فرص كبيرة للتمرير في البرلمان البلغاري.
وتأمل الحكومة، التي يشكلها حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا وحزب القوميين المتحدين، في الإفلات من الاقتراح بفضل الأغلبية المطلقة التي تمتلكها (122 مقعدا) من إجمالى 240 مقعدا، بالإضافة إلى 11 مقعدا لحزب فوليا.
إلا أن الاشتراكيين -الداعمين لحجب الثقة- وحزب الأقلية التركية سيصوتان ضد حكومة رئيس الوزراء الشعبوي، بويكو بوريسوف.
ويرى داعمو اقتراح سحب الثقة أن الحكومة فشلت في محاربة الفساد، المشكلة الرئيسية في البلاد، إلى جانب الفقر، الذي يعاني منه غالبية المواطنين البلغاربيين، بينما تتهم الحكومة الاشتراكيين بمحاولة لفت الانتباه في الوقت الذي تترأس فيه بلغاريا الاتحاد الأوروبي.
وقال بوريسوف في نوفمبر الماضي، عندما أعلن الاشتراكيون عن نواياهم ،"إن توقيت طرح مسألة حجب الثقة لم يكن صدفة".