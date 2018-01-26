محكمة أوروبية ترفض اختبار الميل الجنسي للنازحين

هسبريس - متابعة

قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بعدم إمكانية إجراء اختبارات نفسية لطالبي اللجوء في الكتلة الاوروبية لتحديد ميلهم الجنسي، وذلك على خلفية قضية تخص رجل نيجيري طلب اللجوء في المجر بسبب مثليته الجنسية.

قضايا اللجوء تعتبر حساسة في الاتحاد الأوروبي في أعقاب زيادة حجم الهجرة خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما من سورية ودول أخرى في الشرق الأوسط، في ظل خلاف الدول الأعضاء حول استقبال اللاجئين، وسط ردود فعل شعبية غاضبة.

وتتعلق القضية برجل نيجيري طلب اللجوء بالمجر، في عام 2015، حيث قال إنه مثلي الجنس ويخشى من الملاحقة القضائية في بلاده.

ورفضت السلطات المجرية طلبه، حيث قالت إن التقييم النفسي لم يؤكد ميله الجنسي. وطعن الرجل في القرار وتمت إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

ورأى القضاة، الذي يتخذون من لوكسمبورغ مقرا لهم، أن الفحص النفسي للميل الجنسي لطالب اللجوء "يشكل تدخلا مع حق هذا الشخص في احترام حياته الخاصة"، بحسب ما جاء في بيان المحكمة.

وقال القضاة إنه بالنظر إلى أن أي طالب لجوء "هو في وضع يرتبط فيه مستقبله بشكل وثيق بنتيجة التطبيق، فإنه سيكون من الصعب رفض مثل هذا الاختبار عندما يطلب منه ذلك".

وقالت المحكمة إنه في ظل غياب الأدلة المستندية، فإنه من الممكن بالنسبة للسلطات الوطنية الاعتماد على "الاتساق والمعقولية" لما يقوله طالب اللجوء. ويقع القرار النهائي بشأن هذه القضية الآن على عاتق المحاكم المجرية.