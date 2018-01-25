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مدريد تطعن في ترشح بوجديمونت لرئاسة كتالونيا

مدريد تطعن في ترشح بوجديمونت لرئاسة كتالونيا
هسبريس - إفي
الخميس 25 يناير 2018 - 17:55

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم أنها ستطعن في المحكمة الدستورية على قرار ترشيح المنادي بالاستقلال كارليس بوجديمونت لرئاسة حكومة إقليم كتالونيا، بسبب وجوده في بلجيكا هاربا من القضاء الاسباني.

واقترح رئيس برلمان كتالونيا روجير تورينت في 22 يناير أن يكون بوجديمونت مرشحا لرئاسة الحكومة، بعد الانتخابات الاقليمية التي جرت في 21 دجنبر، لكن البرلمان لم يحدد حتى الآن الطريقة التي سيتم بها تنصيبه.

ووصل التحالف الذي يقوده بوجديمونت إلى اقتراح أن يتم انتخابه من قبل البرلمان الكتالوني عن بعد، أي عبر الفيديو كونفرانس.

ووفقا لذلك، سيعلن تورنت اليوم موعد الجلسة البرلمانية للتنصيب، والمتوقع لها في 20 أو 31 يناير.

وطلب رئيس الحكومة المركزية الإسبانية ماريانو راخوي اليوم تقريرا من مجلس الدولة بهدف الطعن على ترشيح يوجديمونت.

كما طلب من مجلس الدولة البت في مدى إمكانية تنصيب رئيس لحكومة إقليم بناء على تصويت في البرلمان دون وجوده داخل تراب الدولة.

وأقالت الحكومة الإسبانية بوجديمونت كرئيس لكتالونيا وكل حكومته في 27 أكتوبر الماضي بسبب تشجيعه عملية استقلال غير شرعية في تلك المنطقة. والآن يواجه وأفراد حكومته تهم التمرد وجرائم أخرى.

ولازال أربعة من المتهمين يقيمون في بلجيكا، واثنين قيد الحبس الاحتياطي في إسبانيا، وتم الافراج مؤقتا عن الباقين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - سام الخميس 25 يناير 2018 - 18:19
سألت أستاذة في السياسة بالدانمارك الهارب بزديموند هل تعني الديموقراطية فقط حق التصويت و التعبير ام أيضا احترام الدستور. ......فلم يستطيع الانفصالي الكتلاني من الجواب المقنع لأن احترام الدستور يعلو و لا يعلا عليه
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