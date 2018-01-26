عشرات القتلى في حريق بمستشفى في كوريا الجنوبية

هسبريس - متابعة

قال مسؤول بإدارة الإطفاء ووسائل إعلام اليوم الجمعة إن حريقا نشب في مستشفى بمدينة ميريانج بكوريا الجنوبية وتسبب في مقتل 41 شخصا وإصابة نحو 70 آخرين.

ولا يزال رجال الإطفاء يجلون قرابة 200 شخص عن مبنى المستشفى الرئيسي ودار إقامة طاقم التمريض الواقع خلفه مباشرة.

وأظهرت قناة (يو.تي.إن) الإخبارية لقطات لألسنة لهب ودخان أسود يتصاعد من نوافذ المبنى ومن المدخل.

ويجيء الحادث بعد شهر واحد من حريق أودى بحياة 29 شخصا في مركز من ثمانية طوابق في مدينة جيتشيون.