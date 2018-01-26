24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2512:4515:3117:5619:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. ما رأي عبد السلام ياسين في التعليم تعميما ووظيفة وتمويلا؟ (5.00)

  2. الابتذال والإيحاءات الجنسية والسرقات تقتل إبداع الأغنية المغربية (5.00)

  3. مشروع عويطة الرياضي (5.00)

  4. مصدر حكومي ينفي عودة المفاوضات المباشرة بين المغرب والبوليساريو (5.00)

  5. الجنرال هرمو يُواصل سياسة "الأيادي النظيفة" بإعفاءات وتعيينات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | عشرات القتلى في حريق بمستشفى في كوريا الجنوبية

عشرات القتلى في حريق بمستشفى في كوريا الجنوبية

عشرات القتلى في حريق بمستشفى في كوريا الجنوبية
هسبريس - متابعة
الجمعة 26 يناير 2018 - 04:54

قال مسؤول بإدارة الإطفاء ووسائل إعلام اليوم الجمعة إن حريقا نشب في مستشفى بمدينة ميريانج بكوريا الجنوبية وتسبب في مقتل 41 شخصا وإصابة نحو 70 آخرين.

ولا يزال رجال الإطفاء يجلون قرابة 200 شخص عن مبنى المستشفى الرئيسي ودار إقامة طاقم التمريض الواقع خلفه مباشرة.

وأظهرت قناة (يو.تي.إن) الإخبارية لقطات لألسنة لهب ودخان أسود يتصاعد من نوافذ المبنى ومن المدخل.

ويجيء الحادث بعد شهر واحد من حريق أودى بحياة 29 شخصا في مركز من ثمانية طوابق في مدينة جيتشيون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.