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كُتّاب وآراء
إسرائيل وكرواتيا تتقدمان في صفقة طائرات مقاتلة
اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره الكرواتي اندري بلينكوفيتش على المضي قدما في بيع طائرات إسرائيلية من طراز "اف 16" إلى كرواتيا.
جاء ذلك خلال لقاء رئيسي الوزراء على هامش قمة المنتدي الاقتصادي في دافوس، حسب ما ذكرت صحيفتا "جيروزاليم بوست" نقلا عن المتحدث باسم ديوان نتنياهو.
واتفق نتنياهو وبلينكوفيتش على توسيع نطاق التعاون في قطاعات الاقتصاد والأمن والزراعة والسياحة، إضافة إلى القطاع الأكاديمي.
اسرائيل وكرواتيا بدأتا العام الماضي مفاوضات لبيع سرب من طائرات "اف 16"، من الفائض الموجود لدى الجيش الإسرائيلي، وذلك بمصادقة الولايات المتحدة الأمريكية على الصفقة المتوقعة بنصف مليار دولار.
وإذا ما تم التفاهم حول هذه الطائرات المقاتلة فإنها ستكون المرة الثانية التي تسمح فيها الولايات المتحدة لإسرائيل ببيع طائرات من إنتاجها بعد أن خروجها من الخدمة. إذ سبق لواشنطن أن أذنت لتل أبيب ببيع طائرات "سكاي هوك".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
على انها صهيونية او يهودية و كننساو انها ديموقراطية داخليا و كتحترم المواطنين ديالها عاد تحاسبها خارجيا .
رغم اختلافي الكلي مع ما يقومون به مع الشعب الفلسطيني الا انني احسدهم داخليا
على ديموقراطيتهم .
الاكتفاء و الفائض على مستو f16 .. يااا أ الله .