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الرئيسية | خارج الحدود | وثيقة استراتيجية للجيش تفصح عن مخاوف إسرائيل

وثيقة استراتيجية للجيش تفصح عن مخاوف إسرائيل

وثيقة استراتيجية للجيش تفصح عن مخاوف إسرائيل
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 27 يناير 2018 - 06:38

تتصدر التهديدات من جانب إيران، ومحاولة تموضعها العسكري في سورية، إضافة إلى التهديد من جانب حزب الله، وثيقة استراتيجية صادرة عن الجيش الإسرائيلي.

وجاء في الوثيقة، التي تم تعميمها بين الاذرع العسكرية المختلفة ونشرت بعض وسائل الاعلام مقتطفات منها، ان الحلبة الفلسطينية تأتي في المرتبة الثانية من المخاوف، وثالث أكبر تهديد تشكله "المنظمات الجهادية العالمية"، وفي مقدمتها "القاعدة" و"داعش"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وذكرت الوثيقة ان أوضاع إسرائيل الاستراتيجية تفوق تلك الخاصة بأعدائها، بسبب الدعم الأمريكي وارجاء التهديد النووي الإيراني، وتراجع مكانة الدول العربية على خلفية قضاياها الداخلية، والقدرات العسكرية العبرية المتفوقة نسبيا. وتدعو الوثيقة الى تعزيز التعاون بين إسرائيل و"الدول المعتدلة" في المنطقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - اساركا السبت 27 يناير 2018 - 07:23
لا أحد يستطيع المسّ بأمن اسرائيل أو تهديد مواطنيها لأنّها لن نسمح لذلك بالحصول بأيّ شكل من الأشكال فلديها وسائل تكنولوجيّة من الأكثر تطوّرًا في العالم لصدّ الإرهاب وردعه فسيردّون رداً شديدًا على كلّ من يتجرّأ على التطاول علينا… يستصبح هاته المنظمات الارهابية و الدول الشريرة في خبر كان ...
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-16
2 - ستوتي السبت 27 يناير 2018 - 07:43
زوال اسرائيل حتمية اخلاقية وانسانية ودينية ووصمت عار على جبين البشرية ما بنيا على باطل فهو الى زوال
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