وثيقة استراتيجية للجيش تفصح عن مخاوف إسرائيل

هسبريس ـ مُتابعة

تتصدر التهديدات من جانب إيران، ومحاولة تموضعها العسكري في سورية، إضافة إلى التهديد من جانب حزب الله، وثيقة استراتيجية صادرة عن الجيش الإسرائيلي.

وجاء في الوثيقة، التي تم تعميمها بين الاذرع العسكرية المختلفة ونشرت بعض وسائل الاعلام مقتطفات منها، ان الحلبة الفلسطينية تأتي في المرتبة الثانية من المخاوف، وثالث أكبر تهديد تشكله "المنظمات الجهادية العالمية"، وفي مقدمتها "القاعدة" و"داعش"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وذكرت الوثيقة ان أوضاع إسرائيل الاستراتيجية تفوق تلك الخاصة بأعدائها، بسبب الدعم الأمريكي وارجاء التهديد النووي الإيراني، وتراجع مكانة الدول العربية على خلفية قضاياها الداخلية، والقدرات العسكرية العبرية المتفوقة نسبيا. وتدعو الوثيقة الى تعزيز التعاون بين إسرائيل و"الدول المعتدلة" في المنطقة.