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الرئيسية | خارج الحدود | إسبانيا تمنح سفير فنزويلا 72 ساعة لمغادرة البلاد

إسبانيا تمنح سفير فنزويلا 72 ساعة لمغادرة البلاد

إسبانيا تمنح سفير فنزويلا 72 ساعة لمغادرة البلاد
هسبريس ـ رويترز
الجمعة 26 يناير 2018 - 15:31

قال المتحدث باسم الحكومة الإسبانية إنيجو مينديث دي بيجو، اليوم الجمعة، إن الحكومة أعلنت السفير الفنزويلي "شخصا غير مرغوب فيه"، وذلك بعد خطوة مماثلة اتخذتها حكومة فنزويلا أمس الخميس.

وقال دي بيجو، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة الإسبانية، إن "السفير الفنزويلي يجب أن يغادر إسبانيا خلال الاثنين وسبعين ساعة المقبلة بموجب البروتوكول الدبلوماسي".

وأضاف: "مبدأ المعاملة بالمثل في الدبلوماسية يعني أن نفعل مثلما فعلوا مع السفير الإسباني ونعلن سفير فنزويلا شخصا غير مرغوب فيه، ونمنحه 72 ساعة لمغادرة البلاد".

وقالت فنزويلا، أمس، إنها ستطرد السفير الإسباني من كراكاس ردا على "اعتداءات إسبانية". وجاء القرار بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين كبار في الحكومة الاشتراكية ي فنزويلا.

من جهة أخرى، ندد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بطرد فنزويلا السفير الإسباني ،ودعا إلى إلغاء القرار واستمرار العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - harrokki الجمعة 26 يناير 2018 - 15:54
Cuba est un pays hispanophone comme le Venezuela qui subi l'embargo imposé par les USA suivi pas les occidentaux depuis plus d'un demi siècle !!!! Les occidentaux n'ont ni ami ni lien de langue ni lien religieux, intérêt..intérêt...intérêt
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19
2 - mohamed الجمعة 26 يناير 2018 - 16:00
ستكون ضربة اقتصادية موجعة لإسبانيا
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-49
3 - وليد الجمعة 26 يناير 2018 - 16:04
اسبانيا ليست بالحائط القصير كما يعتقد مدورو ديكتاتور فنزويلا.
الرد جاء بالمثل في حينه وبدون تردد. هكذا تتصرف الحكومات الديموقراطيه التي تمثل من انتخبها. والسلام
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70
4 - وحدوي الجمعة 26 يناير 2018 - 16:35
فنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية وغيرها من دويلات الايديولوجية الخاطئة التي جعلتها اسيرة الحرب الباردة والسباق نحو التسلح ينبغي ان تواجه حصارا دبلوماسيا من طرف مختلف الامم المتحضرة والمتشبعة بالتسامح والتعايش السلمي
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-14
5 - إيبولا الجمعة 26 يناير 2018 - 17:07
حسب ما أكده المناضلون الأحرار، فإن فينزويلا تقاوم الإمبريالية بكل قوتها، أما القطعان عقولهم في ذيل أسيادهم، لو تصالحت فينزويلا مع إسبانيا الآن سنرى الذيول يشكرون فينزويلا و يمدحون رئيسها المنتخب، و ليس كمثل بعض البلدان التي يرث فيها الحاكم الشعب كما تورث الأبقار و البغال..
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9
6 - viva espania الجمعة 26 يناير 2018 - 18:03
إنها اسبانية البلد الديمقراطي الرد بالمثل ضربة موجعة لي حكومة فنزويلة الديكتاتورية إسبانية بلد القانون والحريات
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