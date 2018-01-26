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كُتّاب وآراء
إسبانيا تمنح سفير فنزويلا 72 ساعة لمغادرة البلاد
قال المتحدث باسم الحكومة الإسبانية إنيجو مينديث دي بيجو، اليوم الجمعة، إن الحكومة أعلنت السفير الفنزويلي "شخصا غير مرغوب فيه"، وذلك بعد خطوة مماثلة اتخذتها حكومة فنزويلا أمس الخميس.
وقال دي بيجو، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة الإسبانية، إن "السفير الفنزويلي يجب أن يغادر إسبانيا خلال الاثنين وسبعين ساعة المقبلة بموجب البروتوكول الدبلوماسي".
وأضاف: "مبدأ المعاملة بالمثل في الدبلوماسية يعني أن نفعل مثلما فعلوا مع السفير الإسباني ونعلن سفير فنزويلا شخصا غير مرغوب فيه، ونمنحه 72 ساعة لمغادرة البلاد".
وقالت فنزويلا، أمس، إنها ستطرد السفير الإسباني من كراكاس ردا على "اعتداءات إسبانية". وجاء القرار بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين كبار في الحكومة الاشتراكية ي فنزويلا.
من جهة أخرى، ندد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بطرد فنزويلا السفير الإسباني ،ودعا إلى إلغاء القرار واستمرار العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
الرد جاء بالمثل في حينه وبدون تردد. هكذا تتصرف الحكومات الديموقراطيه التي تمثل من انتخبها. والسلام