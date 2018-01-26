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الرئيسية | خارج الحدود | سوريون يفرون إلى عفرين هربا من القصف التركي

سوريون يفرون إلى عفرين هربا من القصف التركي

سوريون يفرون إلى عفرين هربا من القصف التركي
هسبريس - متابعة
الجمعة 26 يناير 2018 - 19:50

بعد ثلاثة أيام قضاها وعائلته مختبئاً داخل قبو خشية من القصف التركي الذي يستهدف بلدته في شمال سوريا، تمكن مرعي حسن في الوقت المناسب من الخروج لإنقاذ والده العجوز من منزله الذي أصابته قذيفة.

وصلت عائلة حسن مع عائلات أخرى الخميس الى مدينة عفرين على متن شاحنة صغيرة بعد فرارها من بلدة جنديرس الحدودية مع تركيا التي تشن لليوم السابع هجوماً تقول انه يستهدف المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين شمال سوريا.

ويقول حسن وهو في نهاية الاربعينات، ويلف رأسه بكوفية حمراء فيما عيناه مغرورقتان بالدموع لوكالة فرانس برس "لم يدعنا القصف ننام. أمضينا ثلاثة أيام في القبو".

وحاول حسن اقناع والده الثمانيني المقيم في منزل منفصل بترك البلدة التي تتعرض منذ أيام لقصف مدفعي تركي كثيف لكنه "لم يوافق".

ثم وبعد أن سقطت قذيفة على منزل والده، قال حسن "أخرجته من تحت الزجاج وحملت أولادي وجئنا الى عفرين".

تشن تركيا وفصائل سورية معارضة منذ السبت هجوماً تحت مسمى "غصن الزيتون" تقول إنه يستهدف المقاتلين الأكراد، الذين تصفهم أنقرة بـ"الارهابيين"، في منطقة عفرين الحدودية. وتخشى أنقرة من أقامة الأكراد الذين يسيطرون على الجزء الأكبر من الحدود السورية التركية، حكماً ذاتياً على حدودها على غرار كردستان العراق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - جواد الجمعة 26 يناير 2018 - 20:12
هههههه شفتوا غير واحد هرب سليم معافى ماشفتوش داعش و المتطرفين الاكراد شنو دارو او كايديروا "فين غادين بالتملاق "
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2 - moha o'trente الجمعة 26 يناير 2018 - 20:20
Les kurdes vivaient en Syrie tranquille le PKK " terroristes kurdes " sème le vent en Turquie , Syrie , Iraq ils vont récolter la tempête de l'alliance Turquie Iraq et l'Iran ...ils veulent créer un état qui n'a jamais existé mais ils vont récolter l'extermination
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2
3 - ماسين الجمعة 26 يناير 2018 - 20:32
هذا هو الوجه البشع والحقيقي للنظام التركي الاردوغاني. تقتيل الشعب الكردي وتهجيره في اي مكان. الان جاء الدور على اكراد سوريا الذين اصلا عانو ويلات الحرب الاهليه ولسنوات.
هذا هو محرر فلسطين و القدس حسب اعتقاد بعض السذج يصوب نيران مدافعه وطيارانه نحو المسلمين في سوريا في مشاهد يندى له الجبين.
انتظرو جالسون في دياركم يامن كانو ينتظرون بان فرعون تركيا سيحرر لكم فلسطين و القدس. والسلام
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