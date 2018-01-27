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كُتّاب وآراء
السلطات الفرنسية تتأهب لفيضان كبير في باريس
تشير تقديرات رسمية إلى أن منسوب مياه نهر السين في باريس ارتفع مجددا ومن المقرر أن يصل للذروة خلال مطلع الأسبوع المقبل فيما تأهبت السلطات الفرنسية تحسبا لأي فيضان كبير.
وأوضحت هيئة مراقبة الفيضانات (فيجيكرو) التابعة للحكومة زيادة طفيفة أثناء الليل في منسوب مياه النهر بالعاصمة والذي يمكن أن يصل إلى ذروة سجلت عام 2016.
وأغرقت مياه فاضت عن ضفاف نهر السين بالفعل ممرات للسير في باريس مما دفع متحف اللوفر الشهير إلى إغلاق الطابق السفلي الخاص بالفن الإسلامي.
كما أدى ذلك أيضا إلى توقف الزوارق السياحية الشهيرة "باتو موش" بسبب ارتفاع منسوب المياه وبدأ البجع يسبح في أماكن كانت أساسا أرصفة بل أن الجرذان بدأت تظهر في شوارع باريس.
وكان فيضان سبب دمارا في باريس عام 1910 عندما ارتفع منسوب نهر السين 8.65 متر.
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تعليقات الزوّار (1)
اما حالنا فقطرات جافة من الأمطار او الثلوج تقلق النائمين في نعيم وريش الحكومة والبرلمان أولئك الذين في البرلمان ساكنون وبدأو يتلقون دروس الدعم لفهم شئ من ما قد يصوتوا عليه.
الهم هم مول البقرة اما الثور حراث