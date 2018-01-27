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كُتّاب وآراء
ترامب يرغب في 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعي
قال مسؤولان أمريكيان إن من المتوقع أن يطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعي في ميزانية 2019 التي سيكشف عنها الشهر المقبل مما يمثل زيادة قدرها سبعة في المئة عن ميزانية 2018.
ويشمل ذلك المبلغ الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وكذلك الإنفاق على الحروب الدائرة وصيانة الترسانة النووية للولايات المتحدة. ولم يقر الكونجرس ميزانية 2018 بعد، وذلك وفقا لما ذكره المسؤولان الأمريكيان اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما.
وقال أحد المسؤولين إن الطلب سيتماشى كثيرا مع الأولويات التي كشف عنها وزير الدفاع جيم ماتيس والذي وضع مواجهة الصين وروسيا في محور استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة.
ولم تقدم نسخة البنتاجون من استراتيجية الدفاع الوطني، وهي وثيقة غير سرية وضعت في 11 صفحة، تفاصيل حول طريقة التحول باتجاه مواجهة الصين وروسيا لكن من المتوقع أن تعكس طلبات الإنفاق الدفاعي هذا الهدف.
وقال ماتيس إن التفوق التنافسي للجيش الأمريكي تراجع "في كل مجالات الحرب" ويرجع ذلك لأسباب من بينها عدم استمرارية التمويل. وصوت الكونجرس يوم الاثنين لصالح إنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية الذي استمر ثلاثة أيام ووافق على أحدث مشروع قانون لتمويل قصير الأجل حيث قبل الديمقراطيون وعودا من الجمهوريين لإجراء مناقشة واسعة النطاق لاحقا حول مستقبل المهاجرين غير الشرعيين صغار السن.
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تعليقات الزوّار (10)
سهلة جدا أذهب عند الخليج
أنهم كرماء جدا lole