24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2512:4515:3217:5719:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. أخنوش يدعو إلى إصلاح الجامعات وإدماج فكر المقاولة بالمناهج (5.00)

  2. الإسماعيلي يبتعد عن عموتة ويقترب من الكعبي (5.00)

  3. رئيس الحكومة يقدم أوراق اعتماده عضوا في الحركة الأمازيغية (5.00)

  4. ثنائية وسط شباك ناميبيا تضع المغرب في نصف نهائي "الشان" (5.00)

  5. سوق المسيرة "النموذجي" في أكادير .. الداخل مفقود والخارج مولود (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يرغب في 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعي

ترامب يرغب في 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعي

ترامب يرغب في 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعي
هسبريس - رويترز
السبت 27 يناير 2018 - 17:50

قال مسؤولان أمريكيان إن من المتوقع أن يطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعي في ميزانية 2019 التي سيكشف عنها الشهر المقبل مما يمثل زيادة قدرها سبعة في المئة عن ميزانية 2018.

ويشمل ذلك المبلغ الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وكذلك الإنفاق على الحروب الدائرة وصيانة الترسانة النووية للولايات المتحدة. ولم يقر الكونجرس ميزانية 2018 بعد، وذلك وفقا لما ذكره المسؤولان الأمريكيان اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما.

وقال أحد المسؤولين إن الطلب سيتماشى كثيرا مع الأولويات التي كشف عنها وزير الدفاع جيم ماتيس والذي وضع مواجهة الصين وروسيا في محور استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة.

ولم تقدم نسخة البنتاجون من استراتيجية الدفاع الوطني، وهي وثيقة غير سرية وضعت في 11 صفحة، تفاصيل حول طريقة التحول باتجاه مواجهة الصين وروسيا لكن من المتوقع أن تعكس طلبات الإنفاق الدفاعي هذا الهدف.

وقال ماتيس إن التفوق التنافسي للجيش الأمريكي تراجع "في كل مجالات الحرب" ويرجع ذلك لأسباب من بينها عدم استمرارية التمويل. وصوت الكونجرس يوم الاثنين لصالح إنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية الذي استمر ثلاثة أيام ووافق على أحدث مشروع قانون لتمويل قصير الأجل حيث قبل الديمقراطيون وعودا من الجمهوريين لإجراء مناقشة واسعة النطاق لاحقا حول مستقبل المهاجرين غير الشرعيين صغار السن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - حب وتبن. السبت 27 يناير 2018 - 18:19
جيب غير شي دويرة من الخليج.. خد معاك مالين البيت الابيض و لكن حتى يدوز موسم حج البيت الحرام بينما تجمعات الحصيصة كاملة مكمولة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - مغربي السبت 27 يناير 2018 - 18:22
باختصار شعار ترامب امريكا أولا الواضح المعالم انه شعار دولة مؤسسات امريكا قوة العظمى حاليا وعلى المدى متوسط بالعالم اليوم و التي تطمح أن تظل على المدى البعيد بل باستمراار وهذا حق مشروع داخل عالم متنافسين الذي يشمل الجميع المجالات ولا يعترف بالفاشلين و متخلفين إلا لتلقي مساعدات وحقول لتجارب بل باقوى الاقتصادات التي تعد الهدف المشوذ للجميع و جواب عن كل تساؤلات للإنسانية الجمعاء والريادة و النجاح مرتبط بتقوى استراتجيات بشتى المجالات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - NOUMRI السبت 27 يناير 2018 - 18:22
اقول للرئيس الأمريكي ما عليك سوى التوجه للخليج لتحصل على المال الدي تريد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - افران الاطلس المتوسط السبت 27 يناير 2018 - 18:27
تخصيص 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعي بشاخ ! مكيجمعا غير الفم . التكنولوجيا وما ادراك ما تكنولوجيا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - مغربي من الريف السبت 27 يناير 2018 - 18:31
الاموال ياترامب موجودة وانت تعرف اين توجد وبسهولة بمجرد ان تعطي تعليماتك هي قربك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - عبدو ألمانيا السبت 27 يناير 2018 - 18:33
ساهلة ماهلة، يكفي يهز بنتو و مراتو و يضرب شي دويرة بالخليج العربي، يجمع اضعاف هذا المبلغ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - ابن حلالة السبت 27 يناير 2018 - 18:39
أكيد ستدور بوصلته صوب دول الخليج . المنجم الثري الذي اكتشفه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - محمد السبت 27 يناير 2018 - 18:42
بلاتي شوية اعمي ترامب يخلصو الحجاج وضرب دويرة ولا دير گاع نتا شي عمرة وجيب معاك الرزق عند خالك سلمان را يتهلا فيك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - سميرة الكفيفة وأفتخر السبت 27 يناير 2018 - 18:44
ترامب يرغب في 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعي
سهلة جدا أذهب عند الخليج
أنهم كرماء جدا lole
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - شرارة السبت 27 يناير 2018 - 21:02
مثال للمسؤول الذي يحب بلده ، يخاف عليها و يحميها مهما كان الثمن. الوطن أولا و أخيرا . علاش المسؤولين ديلنا ميكونوش وخا النص أو الربع من الحب لي كيقدم هاد الشخص لبلادو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.