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الرئيسية | خارج الحدود | "الحرس الثوري" يشتبك مع "داعش" غرب إيران

"الحرس الثوري" يشتبك مع "داعش" غرب إيران

"الحرس الثوري" يشتبك مع "داعش" غرب إيران
هسبريس - رويترز
السبت 27 يناير 2018 - 18:36

قال الموقع الإخباري الرسمي للحرس الثوري الإيراني (سباه نيوز) إن الحرس الثوري اشتبك مع مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بـ"داعش" في غرب البلاد اليوم السبت.

وذكر الموقع أن مجموعة مؤلفة من 21 متشددا من الدولة الإسلامية عبرت الحدود الغربية لإيران وظلت قيد المراقبة قبل أن يشن الحرس الثوري هجوما عليها صباح اليوم.

وقال التقرير إنه جرى اعتقال معظم المتشددين دون ذكر عدد القتلى أو المصابين في الاشتباك.

وفي يونيو حزيران الماضي هاجمت الدولة الإسلامية البرلمان الإيراني في طهران ومرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة العشرات.

وكان منفذو الهجوم جميعا من الأكراد الإيرانيين من المنطقة الكردية الواقعة غرب إيران على مقربة من الحدود العراقية.

وأطلق الحرس الثوري الإيراني عدة صواريخ على قواعد الدولة الإسلامية في سوريا في 18 يونيو ردا على هذا الهجوم.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - لعبة قديمة السبت 27 يناير 2018 - 18:58
من الواضح أن إيران تختلق مثل هذه النزاعات في هذا الظرف الذي ثار فيه شعبها على النظام، أصبح كل من يريد أن يتخلص من مشاكله في الغرب وفي الشرق يعلقها على الإرهاب
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