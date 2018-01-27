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الرئيسية | خارج الحدود | هجوم مسلح يودي بحياة 14 جنديا شمال مالي

هجوم مسلح يودي بحياة 14 جنديا شمال مالي

هجوم مسلح يودي بحياة 14 جنديا شمال مالي
هسبريس - رويترز
السبت 27 يناير 2018 - 16:25

قال ضابطان في الجيش إن مسلحين مجهولين هاجموا معسكرا قرب مدينة تمبكتو في شمال مالي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مما أسفر عن مقتل 14 جنديا على الأقل.

وقال أحد المصدرين "حوالي الساعة السادسة صباحا هاجم مسلحون مجهولون الموقع في سومبي. العدد الأولي 14 قتيلا و17 مصابا كما قُتل اثنان من المهاجمين".

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