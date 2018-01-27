24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2512:4515:3217:5719:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. أخنوش يدعو إلى إصلاح الجامعات وإدماج فكر المقاولة بالمناهج (5.00)

  2. الإسماعيلي يبتعد عن عموتة ويقترب من الكعبي (5.00)

  3. رئيس الحكومة يقدم أوراق اعتماده عضوا في الحركة الأمازيغية (5.00)

  4. ثنائية وسط شباك ناميبيا تضع المغرب في نصف نهائي "الشان" (5.00)

  5. سوق المسيرة "النموذجي" في أكادير .. الداخل مفقود والخارج مولود (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس التشيكي ميلوش زيمان يفوز بولاية جديدة

الرئيس التشيكي ميلوش زيمان يفوز بولاية جديدة

الرئيس التشيكي ميلوش زيمان يفوز بولاية جديدة
هسبريس - متابعة
السبت 27 يناير 2018 - 17:30

أظهرت نتائج أولية، لانتخابات الرئاسة التشيكية، اليوم السبت، فوز الرئيس ميلوش زيمان بولاية جديدة، على منافسه يري دراهوست.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن "زيمان" المقرب من روسيا حصل على نحو 54 بالمائة من الأصوات. في حين حصل منافسه دراهوست، المقرب من الغرب على 46 بالمائة من الأصوات، حسب الوكالة الأمريكية.

ومنذ صعوده إلى سلم الحكم البلاد في انتخابات 2013، عارض زيمان العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية. كما دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حين تدخلت موسكو عسكريا في سوريا، فضلا عن مساندة العمليات الروسية في شرق أوكرانيا.

زيمان أعلن أيضا معارضته صراحة لتواجد المسلمين في أوروبا، بحجة أنهم "لا يتأقلمون مع الثقافة الأوروبية". وفي ذروة أزمة المهاجرين في أوروبا سنة 2015، عارض توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، داعيا لقبول حد أدنى منهم على قدر المستطاع.

وفي أحدث مواقفه، أعرب زيمان عن امتنانه ودعمه لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 دجنبر الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حسيمي من هولندا السبت 27 يناير 2018 - 18:39
لابد و أن دماء عربية تجري في هذا 'المخلوق'، هو طاعن في السن و يتشبث بكرسي الحكم. متى سينال الشباب حقه في تسيير الوطن إذا ما استعملت أمثال هذا الأخطبوط أذرعها كي تنفرد لوحدها بالسيطرة على زمام الحكم؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.