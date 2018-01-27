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كُتّاب وآراء
الرئيس التشيكي ميلوش زيمان يفوز بولاية جديدة
أظهرت نتائج أولية، لانتخابات الرئاسة التشيكية، اليوم السبت، فوز الرئيس ميلوش زيمان بولاية جديدة، على منافسه يري دراهوست.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن "زيمان" المقرب من روسيا حصل على نحو 54 بالمائة من الأصوات. في حين حصل منافسه دراهوست، المقرب من الغرب على 46 بالمائة من الأصوات، حسب الوكالة الأمريكية.
ومنذ صعوده إلى سلم الحكم البلاد في انتخابات 2013، عارض زيمان العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية. كما دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حين تدخلت موسكو عسكريا في سوريا، فضلا عن مساندة العمليات الروسية في شرق أوكرانيا.
زيمان أعلن أيضا معارضته صراحة لتواجد المسلمين في أوروبا، بحجة أنهم "لا يتأقلمون مع الثقافة الأوروبية". وفي ذروة أزمة المهاجرين في أوروبا سنة 2015، عارض توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، داعيا لقبول حد أدنى منهم على قدر المستطاع.
وفي أحدث مواقفه، أعرب زيمان عن امتنانه ودعمه لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 دجنبر الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.