غوتيريس: حلول مشاكل عالمية مفتاحها في إفريقيا

هسبريس ـ مُتابعة

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، القارة الإفريقية "مفتاحا لحل مشاكل العالم" في مجالات السلم والأمن والتنمية.

غوتيريس، في مذكرة للصحافة بعد التوقيع بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا على شراكة بين الأمم المتحدة والمنظمة القارية، قال: "أعتقد حقا أنه في مجال السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان تشكل القارة الإفريقية مفتاحا لإيجاد الحلول المرتبطة بالمشاكل العالمية".

وأكد الأمين العام للمنظمة الأممية أن "التعاون مع الاتحاد الإفريقي يعد خيارا استراتيجيا أساسيا لكي تكون الأمم المتحدة قادرة على تنفيذ ولايتها"، مضيفا أن منظمته ستظل رهن إشارة الاتحاد الإفريقي في احترام للريادة الإفريقية في حل مشاكل القارة، ومساعدتها في هذا الاتجاه.

وعلى صعيد آخر اعتبر أن القضاء على الفقر يشكل أولوية قصوى لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي والبرنامج الأممي للتنمية المستدامة في أفق 2030، وقال إن "المنتظم الدولي لن يجد طريقا نحو السلم والأمن ما دامت إفريقيا غير قادرة على تدبير، ليس فقط النزاعات، ولكن بالخصوص، تجنب وإيجاد حلول لهذه النزاعات".