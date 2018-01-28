قضاء مدريد يمنع تنصيب بوجديمونت رئيسا لكتالونيا

هسبريس - إفي

قررت المحكمة الدستورية الإسبانية تعليق تنصيب كارليس بوجديمونت رئيسا لاقليم كتالونيا حال اتفاق البرلمان الاقليمي على أن يكون عن بعد وليس حضوريا، وفقا لما ذكرته مصادر قضائية لوكالة "إفي".

واجتمعت المحكمة الدستورية بشكل استثنائي لبحث طعن المحكمة الإسبانية ضد احتمال ترشيح بوجديمونت لرئاسة حكومة الاقليم الكتالوني في جلسة عن بعد، بعدما هرب إلى بروكسل في اواخر اكتوبر الماضي لتفادي مساءلته قضائيا في قضايا تمرد وعصيان.

وشهد اجتماع المحكمة الدستورية اختلافا في المواقف، ثم جرى التوصل إلى اتفاق حول قرار المنع بعد ست ساعات من الجدل.