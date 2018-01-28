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الرئيسية | خارج الحدود | علماء السعودية يحذرون من "خطر قنوات التحريض"

علماء السعودية يحذرون من "خطر قنوات التحريض"

علماء السعودية يحذرون من "خطر قنوات التحريض"
هسبريس - متابعة
الأحد 28 يناير 2018 - 20:56

حذرت هيئة كبار العلماء في السعودية من خطر الشائعات وتلقيها وبثها وتداولها، وقنوات التحريض والفتنة ، لا سيما إذا كانت تمس المصلحة العليا للدين والوطن، أو تضر بتماسك المجتمع ووحدته، أو تمس ولاة أمره وعلماءه ورجال أمنه ورموزه.

وقالت الهيئة الدينية السعودية ، في بيان اليوم الأحد نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) ، إن التقارير كشفت عن حسابات وهمية بأعداد كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها بث الشائعات وإذكاء الفتن في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن خابت مساعيهم في محاولات كثيرة لتحقيق مآربهم الدنيئة عبر تاريخ المملكة.

وأشارت إلى "ما تقوم به قنوات التضليل والفتنة التي أذكت كثيرًا من الصراعات الطائفية والمذهبية، وأصبحت بوقا للجماعات الإرهابية".

واوضحت الهيئة أن "هذه الشائعات والمواقع هدفها تقطيع الدول، وبعثرة الشعوب؛ ثم لا تكترث هي ولا الأنظمة الراعية لها لمصالح شعوب المنطقة وأهلها؛ أماتوا جوعا، أم تفرقوا شيعا، أم تناثروا طوائف، أم تقطعوا أحزابا".

وقالت: "الحذر الحذر من مواقع وقنوات التحريض والفتنة، دعاة تمزيق الأوطان والعبث بوحدتها، وتأجيج الفتنة وإثارة الفرقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ahmed de toulouse الأحد 28 يناير 2018 - 21:05
و نحن نحذر من علماء السعودية اذا رايتم العلماء يغشون قصور الامراء فاحذروهم
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2 - ديما مغربي الأحد 28 يناير 2018 - 21:07
نرجو الا تكون هذه القنوات ذات تأثير على الاسلام
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3 - حافظ الأحد 28 يناير 2018 - 21:08
مسؤولوا السعودية يريدون من المواطن السعودي أن يصبح بلا سمع ولا آذان ولا يسمع ولا يشاهد إلا إذاعتها التي تنتج أناسا فاقدي الوعي والمسؤولية وعبيد السلطة الحاكمة المستبدة المتخلفة !
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