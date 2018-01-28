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كُتّاب وآراء
خفر السواحل الليبي ينقذ قارب 86 مهاجرا سريا
أنقذ خفر السواحل الليبي في الساعات الأخيرة 86 مهاجرا كانوا على متن قارب في طريقه إلى سواحل أوروبا، وفقا لما أعلنته سلطات الهجرة في ليبيا.
ووفقا للمتحدث باسم خفر السواحل الليبي، العميد أيوب قاسم، تم العثور على القارب مساء أمس السبت قبالة سواحل بلدة أبو كماش في ضواحي العاصمة الليبية، وكان على متنه 62 رجلا و15 سيدة و9 أطفال.
ويأتي أغلب المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء وأيضا من دول شمال أفريقيا مثل تونس والمغرب، وفقا لقاسم.
وأوضح قاسم في بيانه أن "جميع المهاجرين تم نقلهم إلى ميناء قريب حيث حصلوا على المساعدات الأولية. ولاحقا تم نقلهم إلى مركز إيواء للمهاجرين لتبدأ عمليات الترحيل عبر التواصل مع سفارات بلدانهم".
وباتت الشواطئ الممتدة بين طرابلس وحتى حدود تونس، بالعامين الأخيرين معقلا لعصابات الاتجار بالبشر رغم انتشار الدوريات الأوروبية.
وبحسب بيانات منظمة الهجرة الدولية، المرتبطة بالأمم المتحدة، أكثر من 171 ألفا و635 مهاجرا غير شرعي وصلوا إلى أوروبا في عام 2017 بينما هناك ثلاثة آلاف و116 مفقودا في البحر.
وبالشهر الأول من عام 2018 ، وصل أربعة آلاف و750 مهاجرا إلى سواحل أوروبا ولقي 206 حتفهم أثناء محاولتهم بلوغ أوروبا بحثا عن فرص حياة أفضل.