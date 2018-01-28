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الرئيسية | خارج الحدود | مشروع قانون يروم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل

مشروع قانون يروم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل

مشروع قانون يروم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
هسبريس - متابعة
الأحد 28 يناير 2018 - 17:50

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، إن أعضاء من حزب الليكود (يمين متطرف) سيطرحون على الكنيست (البرلمان) مشروع قانون يقضي بـ"ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل".

وأشارت الصحيفة، واسعة الانتشار، إلى أن مشروع القانون الذي سيتم طرحه، سيكون مشابها تماما للصيغة التي وافقت عليها اللجنة المركزية لحزب الليكود منذ أسابيع بالموافقة على ضم الضفة للسيطرة الإسرائيلية.

وقالت إن "يؤاف كيش" عضو الكنيست عن حزب الليكود (يتزعمه رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو) سيقدم مشروع القانون، وسيكون ذلك ضمن المحاولات الإسرائيلية لاستغلال الخلافات الكبيرة بين الإدارة الأميركية والفلسطينيين لتمرير مثل هذه المشاريع المهمة.

ووفقا للصحيفة؛ فإن أحزابا إسرائيلية مختلفة ستعقد مؤتمرا قريبا تحت عنوان "نصنع التاريخ سويا- نتوحد من أجل السيادة" بهدف الضغط على أعضاء الكنيست للموافقة على مشروع القانون.

ويحتاج القانون إلى المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية و3 قراءات اخرى، حتى يصبح نافذًا.

وتتسارع التحركات الإسرائيلية في الكنيست ضد الفلسطينيين، منذ قرار الولايات المتحدة، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتبار القدس (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

وفي نهاية العام الماضي، صادقت اللجنة المركزية لحزب الليكود، على صيغة مشروع قانون يؤيد تطبيق السيادة على كافة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

والضفة الغربية (تشمل مدينة القدس)، أراض فلسطينية، تبلغ مساحتها نحو 5860 كيلومتر، احتلتها إسرائيل الى جانب قطاع غزة في عام 1967، وما تزال تحتلها، وتقيم فيها مستوطنات يقطنها نحو نصف مليون إسرائيلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - لحنين75 الأحد 28 يناير 2018 - 18:20
بما ان حال دول العربية و الاسلامية مريض فاليضموا حكام الجزائر كذالك !! هم سبب تفرقة و تشتيت الأمة الإسلامية بسياستها المنافقة الشيطانية ... تفرقة ليبيا ..النزاع في مالي و النيجر و التشاد..مساندة بشار . زعزعت استقرار بلادنا... إلخ. وجودها في المؤتمرات العربية الإسلامية إلى على التآمر فقط ..! فهي من قضت على القضية الفلسطينية. .! تحت شعار ظالمة او مظلومة ..و السلام عليكم شكرا هسبرس.
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-7
2 - Citoyenne الأحد 28 يناير 2018 - 18:21
Malheureusement.!!! Mais nous n'y pouvons rien.Dieu seul pourra venir à bout de ce 51 ème état des états unis.o
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2
3 - harrokki الأحد 28 يناير 2018 - 18:28
Avec l'annulation des accords de paix Israël n'existe plus y a la Palestine colonisé par des juifs qui sont venus de partout du monde et un jour on va les expulser ou les jeter en mer comme nos ancêtres ont fait Avec les croisés l'histoire se répète
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5
4 - يوسف السباعي الأحد 28 يناير 2018 - 18:46
لا حول ولاقوة الا بالله العظيم يعني قطاع غزة الارض الوحيدة المتبقية من دولة فلسطين المغتصبة .لذالك تستعمل امريكا حق الفيتو لرفض انضمام فلسطين لل 193دولة بالامم المتحدة لكي تقوم الدولة العبرية ماتشاء على الاراضي الفلسطينية
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5
5 - مهندس الأحد 28 يناير 2018 - 18:47
مادامت الدول العربية الإسلامية لاتجتمع على العقيدة الصحيحة التي أرسل بها الرسول صلى الله عليه وسلم لن تجتمع لهم كلمة .. ولن تقوم لهم قائمة .. إسرائيل تتحرك وفق عقيدتها اليهودية لذلك هم في تقدم دائم ..
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18
6 - ERRIFI الأحد 28 يناير 2018 - 19:22
متى كانت الضفة الغربية مستقلة ? ومتى كانت لفلسطين حكومة ? فلسطين تم بيعها في القرن الماضي اي مابين 1948حل الابراطورية العثمانية ومن 1948الى 1968م عندما ارشى اللوبي الصهيوني الانظمة العربية وبدات مرحلة ارهاب وتهجير وخروج المواطنين العرب الدين يتبعون الديانة اليهودية الى فلسطين . كان على العرب والفلسطنيين ان يستمعوا الى راي الملك الحسن الثاني رحمه الله عندما اقترح عليهم ادخال اسرائيل الى الجامعة العربية وتنتهي القضية فلسطين دولة واسرائيل دولة .
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-3
7 - RACHID الأحد 28 يناير 2018 - 19:25
يعني فلسطين مشات فيها للاه الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة الا بالله
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1
8 - فاتي الأحد 28 يناير 2018 - 19:41
لا داعي للخوف أهل ظالمة و المظلومة غيحرروها بعد ما يفرقو غاع الدول و يقسموها
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1
9 - مغربي الأحد 28 يناير 2018 - 20:16
الخطه 2-1-4 صفقة القرن بدات تعطي ثمارها,
الخطة كانت ضم الضفة الغربية وخنق اخر معقِل للفلسطنيين في غزة وترحيلهم الى سيناء ليقاتلو على لقمة عيش مع المصريين ...
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0
10 - mre الأحد 28 يناير 2018 - 20:58
يعتقد العرب ان ترك فلسطين سيريحهم من المشاكل مع اكريكا و الصهاينة، لكنهم لا يعلمون ان فلسطين في الحقيقة هي السور الدي يقي البلدان الاسلامية المجاورة وغير المجاورة. فان سقطت فلسطين، فان مكة ستكون المرحلة القادمة. ادن فكلما دافعتا عن فلسطين كلما دافعنا عن مكة.
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