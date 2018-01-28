24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:24
|12:45
|15:33
|17:58
|19:15
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- أنا فنان؟ يا هؤلاء ارحموا أمعاءنا من المغص!
- من المرأة القاضية إلى المرأة العدل
- إهمال وأوساخ تخدش جمالية "ساحة فلورانس" وسط مدينة فاس
- كمين يطيح بمتهم بترويج المخدرات في وادي زم
- "تنوير" ترفض التضييق وخرق القانون بالمغرب
إهمال وأوساخ تخدش جمالية "ساحة فلورانس" وسط مدينة فاس (5.00)
روابط مصاهرة وعلاقات حضارية تعزز علاقات المغرب والسودان (5.00)
مساهل يتناسى معانقة بوريطة .. الجزائر تتشبث بخيار العداء للمغاربة (5.00)
- مساهل يتناسى معانقة بوريطة .. الجزائر تتشبث بخيار العداء للمغاربة - (114)
- "اختباء" البغدادي في دولة إفريقية هل يستنفر الاستخبارات المغربية؟ - (75)
- التجميد بعد الوفاة .. هل تعيد العلوم الموتى إلى معانقة الحياة؟ - (71)
- ترسانة القوات المسلحة الملكية تتعزز بنظام دفاعي جوي من الصين - (54)
- فتح بحث إداري في "عنف قائد" بالدار البيضاء - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مشروع قانون يروم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، إن أعضاء من حزب الليكود (يمين متطرف) سيطرحون على الكنيست (البرلمان) مشروع قانون يقضي بـ"ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل".
وأشارت الصحيفة، واسعة الانتشار، إلى أن مشروع القانون الذي سيتم طرحه، سيكون مشابها تماما للصيغة التي وافقت عليها اللجنة المركزية لحزب الليكود منذ أسابيع بالموافقة على ضم الضفة للسيطرة الإسرائيلية.
وقالت إن "يؤاف كيش" عضو الكنيست عن حزب الليكود (يتزعمه رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو) سيقدم مشروع القانون، وسيكون ذلك ضمن المحاولات الإسرائيلية لاستغلال الخلافات الكبيرة بين الإدارة الأميركية والفلسطينيين لتمرير مثل هذه المشاريع المهمة.
ووفقا للصحيفة؛ فإن أحزابا إسرائيلية مختلفة ستعقد مؤتمرا قريبا تحت عنوان "نصنع التاريخ سويا- نتوحد من أجل السيادة" بهدف الضغط على أعضاء الكنيست للموافقة على مشروع القانون.
ويحتاج القانون إلى المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية و3 قراءات اخرى، حتى يصبح نافذًا.
وتتسارع التحركات الإسرائيلية في الكنيست ضد الفلسطينيين، منذ قرار الولايات المتحدة، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتبار القدس (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
وفي نهاية العام الماضي، صادقت اللجنة المركزية لحزب الليكود، على صيغة مشروع قانون يؤيد تطبيق السيادة على كافة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.
والضفة الغربية (تشمل مدينة القدس)، أراض فلسطينية، تبلغ مساحتها نحو 5860 كيلومتر، احتلتها إسرائيل الى جانب قطاع غزة في عام 1967، وما تزال تحتلها، وتقيم فيها مستوطنات يقطنها نحو نصف مليون إسرائيلي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
الخطة كانت ضم الضفة الغربية وخنق اخر معقِل للفلسطنيين في غزة وترحيلهم الى سيناء ليقاتلو على لقمة عيش مع المصريين ...