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غوتيريس يزور معرض المغرب لعمليات السلم بإفريقيا

غوتيريس يزور معرض المغرب لعمليات السلم بإفريقيا
هسبريس - و.م.ع
الأحد 28 يناير 2018 - 12:33

قام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الأحد، بزيارة للمعرض المخصص لإبراز مساهمة المغرب في عمليات السلم والأمن في إفريقيا، والذي ينظم على هامش القمة ال30 للاتحاد الإفريقي التي تنعقد بمقر الاتحاد بأديس أبابا.

وبهذه المناسبة قدم ضباط من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، شروحات للأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان مرفوقا برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول هذا المعرض.

ويبرز المعرض المنظم من طرف مديرية التاريخ العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والذي سيستمر إلى غاية نهاية قمة الاتحاد الإفريقي، التجربة والخبرة المكتسبة من طرف المغرب، على مدى أكثر من نصف قرن، في مجال السلم والأمن والمساعدات الإنسانية، ولاسيما من خلال نشر التجريدات والمستشفيات الجراحية الميدانية للقوات المسلحة الملكية وتقديم المساعدات الإنسانية المباشرة لصالح شعوب البلدان الإفريقية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الحـــ عبد الله ـــاج الأحد 28 يناير 2018 - 14:29
فكرة رائعة وضربة معلم غير مكلفة لتلقين الدرس لعصابة الأقدام السوداء المتحالفة مع لقطاء الأتراك الذين يستعمرون الشعب الجزائري والذين يتغنون بأنهم"يصدرون" السلم لدول الجوار بينما تعشش داخل حدودهم جماعات ارهابية تعبث في استقرار مالي وليبيا وتونس والنيجر بالطريقة التي خلقت بها بيادقها في مخيمات تيندوف وتستعملهم لزعزعة استقرار المغرب !
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26
2 - زهير الأحد 28 يناير 2018 - 14:39
غوتيريس يزور معرض المغرب لعمليات السلم بإفريقيا, و متى يزور غوتيريس معرض الجزائر للعمليات الإرهابية و القرقوبي ؟
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29
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