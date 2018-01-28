رئيس وزراء اليمن يطالب بوقف إطلاق النار في عدن

هسبريس - د.ب.أ

طالب رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر اليوم الأحد بوقف اطلاق النار في عدن وعودة جميع القوات إلى ثكناتها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت ) ومقرها عدن اليوم ، أن توجيه رئيس الوزراء جاء في رسالة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن ، ومدير امن عدن اللواء شلال شائع ، وقادة الالوية والوحدات العسكرية والأمنية.

وطبقا للوكالة ، قال رئيس الوزراء إنه "بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المبنية على محادثاته مع قادة التحالف العربي ،والحاقاً لتوجيهاتنا السابقة لهذا اليوم ، عليكم توجيه جميع الوحدات العسكرية بوقف اطلاق النار فوراً وان تعود جميع القوات الى ثكناتها واخلاء المواقع التي تم السيطرة عليها صباح اليوم من جميع الأطراف دون قيد او شرط ".

واندلعت اشتباكات اليوم بين قوات "المقاومة الجنوبية"(فصائل مسلحة مؤيدة للانفصال)، وقوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة الشرعية في عدن ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى .

ونشبت الاشتباكات بين الطرفين بعد أن منعت قوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة الشرعية، مواكب متظاهرين من الدخول إلى ساحة العروض لبدء الاعتصام "لإسقاط الحكومة".

وكانت ما تسمى بـ "المقاومة الجنوبية" والمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي قائد المقاومة في الجنوب، قد أعلنت ، في بيان لها الأحد الماضي، التصعيد ضد حكومة احمد عبيد بن دغر وإعلان حالة الطوارئ في عدن، مع إعطاء الرئيس عبدربه منصور هادي أسبوعا لإقالة حكومة بن دغر انتهت اليوم الأحد.