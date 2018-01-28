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كُتّاب وآراء
رحيل مؤسس شركة "إيكيا" العملاقة للأثاث
أعلنت شركة إيكيا العالمية للأثاث اليوم الأحد عن وفاة مؤسسها انجفار كامبراد عن 91 عاما.
وفي بيان نشر على موقع تويتر، قالت الشركة إن كامبراد "رحل في سلام" في منزله بإقليم سمالاند.
وأضاف البيان أن "الأسرة وموظفي ايكيا على مستوى العالم سوف يفتقدون(كامبراد) بشدة ويتذكرونه بحرارة".
ولد كامبراد في سمالاند بالسويد عام 1926. وأسس ايكيا في السابعة عشرة من عمره، عندما سجل العلامة التجارية التي يتكون اسمها من الحروف الأولى من اسمه، وكذلك من كلمتي "إلمتاريد" (مزرعة الأسرة) و"أجوناريد" (أقرب قرية).
وفي عام 1958، افتتح كامبراد أول متاجر ايكيا . وتوسعت الشركة بشكل كبير على مر الأعوام حتى أصبح لديها أكثر من 300 متجر في العام الماضي 2017 .
وبعد أن ظل لأعوام كثيرة خارج وطنه في الدنمارك ثم سويسرا، عاد إلى السويد منذ أعوام قليلة واستقر في مسقط رأسه سمالاند.
يشار إلى أن كامبراد لديه ثلاثة أبناء من زوجته الراحلة مارجريتا. ويتولى كل من الأبناء الثلاثة مناصب في إيكيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
un lit d'enfant coute 600 Dh a ikea casablanca et le meme lit cout 25 euros a ikea malaga en espagne.
يعني كان يعبد المال.
Je travaille sans cette boîte en Europe depuis 14ans, les va leur de cet grand homme ne permettent de vivre en paix avec les européens dans la boite IKEA. Des femmes en foulard, dès homme barbus, des gens de toutes confessions travaillent et vivent en paix sans discrimination choses qu'on peut pas trouver dans d'autres boites.
Je vais ajouter une dernière choses si cet homme était arabe ou marocaine il aurait fermer l'entreprise d'où vivaient des milliers de personnes choses que nous on fait facilement des qu'on a de quoi vivre en empêche les autres de vivre avec nous ou gagner leurs pains comme on dit en marocaine....