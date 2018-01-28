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الرئيسية | خارج الحدود | رحيل مؤسس شركة "إيكيا" العملاقة للأثاث

رحيل مؤسس شركة "إيكيا" العملاقة للأثاث

رحيل مؤسس شركة "إيكيا" العملاقة للأثاث
هسبريس - متابعة
الأحد 28 يناير 2018 - 14:35

أعلنت شركة إيكيا العالمية للأثاث اليوم الأحد عن وفاة مؤسسها انجفار كامبراد عن 91 عاما.

وفي بيان نشر على موقع تويتر، قالت الشركة إن كامبراد "رحل في سلام" في منزله بإقليم سمالاند.

وأضاف البيان أن "الأسرة وموظفي ايكيا على مستوى العالم سوف يفتقدون(كامبراد) بشدة ويتذكرونه بحرارة".

ولد كامبراد في سمالاند بالسويد عام 1926. وأسس ايكيا في السابعة عشرة من عمره، عندما سجل العلامة التجارية التي يتكون اسمها من الحروف الأولى من اسمه، وكذلك من كلمتي "إلمتاريد" (مزرعة الأسرة) و"أجوناريد" (أقرب قرية).

وفي عام 1958، افتتح كامبراد أول متاجر ايكيا . وتوسعت الشركة بشكل كبير على مر الأعوام حتى أصبح لديها أكثر من 300 متجر في العام الماضي 2017 .

وبعد أن ظل لأعوام كثيرة خارج وطنه في الدنمارك ثم سويسرا، عاد إلى السويد منذ أعوام قليلة واستقر في مسقط رأسه سمالاند.

يشار إلى أن كامبراد لديه ثلاثة أبناء من زوجته الراحلة مارجريتا. ويتولى كل من الأبناء الثلاثة مناصب في إيكيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - ahelame الأحد 28 يناير 2018 - 15:02
رحمه الله و أسكن الله فسيح جنانه
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-6
2 - هشام كولميمة الأحد 28 يناير 2018 - 15:42
قال صاحب التعليق الأول رحمة الله عليه،فصوت ضده أربعة....لماذا؟كل من صوت ضد،انطلق من خلفية دينية...من قال لكم أنه غير متدين؟و من قال أنكم انتم متدينون؟ حتى لو كان كافرا،ندعو له بالمغفرة و الرحمة فقط،أما الله هو الواحد الذي سيحاسبه.
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80
3 - soumaya ( chaouen) الأحد 28 يناير 2018 - 15:54
لما كنشوف ذالك الاثاث المنزلي اللي اشتريته من عندهم من شارع علال بن عبد الله بالرباط ( كنبقي ندعي فيهم ليل نهار) غير باش يوصل نالشاون 2500 درهم ( الميسا وشوليات والكامة والماريو وكوكيطات) كلهم تاكلوا من ارجلهم وصار عندي مشكل في التنظيف كل يوم كيلوات من بقايا النجارة تتساقط منهم حسبيا الله ونعم الوكيل ألف شكر هسبريس
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14
4 - cae الأحد 28 يناير 2018 - 15:57
les prix ikea au maroc sont plus chers et inacceptable.
un lit d'enfant coute 600 Dh a ikea casablanca et le meme lit cout 25 euros a ikea malaga en espagne.
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31
5 - تحية للبطل الأحد 28 يناير 2018 - 15:57
كان و بحق رجلا مكافحا الا انه كان بخيلا الى درجة انه لم يسبق أن اشترى ملابس جديدة لنفسه بل مستعملة
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39
6 - اءنه كان حقا من عبادك الصالحين الأحد 28 يناير 2018 - 16:18
انا لله و اءنا اليه راجعون, اللهم اءسكنه فسيح جنانك بجانب النبيئن و الصادقين. اللهم اغفر دنوبه اذا كان مدنبا و ازيده من حسناته. اللهم انه كان يفعل الخير في حياة حيث مكن 75000 عائلة عبر العالم من كسب قوت يومها و عيشها بكل كرامة. اللهم اءدخله الجنة اءنه كان حقا من عبادك الصالحين قولا و فعلا و عملا.
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1
7 - الفايكنغ الأسمر الأحد 28 يناير 2018 - 17:33
سكان سمولاند (وليس سمالاند) كما جاء في نص، معروفون ببخلهم، لكنهم اناس يعملون بجد. انا لا ارى ان كامبارد كان انسانا بخيلا. أنا أرى انه كان انسانا متواضعا. خاصة إذا ما قارناه بكثير من الأغنياء العرب. بل حتى بمالك مقهى في المغرب. يكفي هذا الرجل شرفا ان طريقته في تسيير الشركة وافكاره تدرس في كبريات الجامعات.
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21
8 - Nourddine الأحد 28 يناير 2018 - 17:40
C ikea pas kitea Y a un seul ikea au maroc . C a casablanca. Et c de le bonne qualité.
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5
9 - Casablanca الأحد 28 يناير 2018 - 17:54
اخلاقيات العم انگبار بعيدة كل البعد عن الأشخاس للدين يديرون إكيا المغرب حيث الزبونية و تهميش العمال الدين يجب احترامهم للحبهم للعملهم وتقديرهم له ,ناهيك عن الإستفزاز للعمال, غذا إكيا المغرب بدون العمال الذين سهروا على بنائها خير دليل قسم(cuisine) حيث تركهم لها للسوء تقديرهم, فالترحل marta, Rosa, ونوفل فهم السبب في دلك
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5
10 - م ع الأحد 28 يناير 2018 - 18:36
بخيل لأن والديه ألمانيان هاجرا إلى السويد و السبب هو الفقر. و من أجل ألا يدفع الضرائب عاش في الدنمارك ثم سويسرا و لما سلم كل شيء لإبنائه و تخطى الثمانين عاد ليموت في السويد. فالسويديون الأصليون ليسوا بخلاء.
يعني كان يعبد المال.
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5
11 - محمد الزموري الأحد 28 يناير 2018 - 18:56
إلى السيد هشام إذا ثبت أن شخصا ما مشرك أو من ملل الكفر وأنه مات على شركه و كفره فإنه لا يجوز الترحم عليه ولا الدعاء له بالرحمة هذا هو قضاء الله المبرم الذي لا يغير ولا يبدل بالدعاء .وقد قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم .ص الله العظيم. سورة التوبة 113.
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0
12 - غريب امرك الأحد 28 يناير 2018 - 19:07
أول معلق دعى بالرحمة للرجل انهالت عليه تعاليق سلبية . أود أن أدعو هؤلاء إلى زيارة متجر ايكييا بالمحمدية و تأمل شيء لم أره قبلا في المؤسسات المغربية. ايكييا يا ناس الوحيدة بالمغرب التي تشغل المعاقين البيض السود اللي زوينيين اللي ما زوينين فقط اعتبارا للكفاءة لا غير . الا يستحق الرجل الدعاء له بالرحمة
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11
13 - Abdelhalim الأحد 28 يناير 2018 - 19:38
A ceux qui connaissent pas Ingvar Camprad le fondateur de IKEA je vous invite à lire un peux sur la vie de ce mensieur qui est parti de rien pour arriver au sommet "l'homme le plus riche du mon de en 2011"
Je travaille sans cette boîte en Europe depuis 14ans, les va leur de cet grand homme ne permettent de vivre en paix avec les européens dans la boite IKEA. Des femmes en foulard, dès homme barbus, des gens de toutes confessions travaillent et vivent en paix sans discrimination choses qu'on peut pas trouver dans d'autres boites.
Je vais ajouter une dernière choses si cet homme était arabe ou marocaine il aurait fermer l'entreprise d'où vivaient des milliers de personnes choses que nous on fait facilement des qu'on a de quoi vivre en empêche les autres de vivre avec nous ou gagner leurs pains comme on dit en marocaine....
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14 - محايدة الأحد 28 يناير 2018 - 19:53
وان لا تنازع الأمر أهله إلا ان تروا كفرا بواحا
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15 - عابر الأحد 28 يناير 2018 - 19:58
لا تخلطو ايكيا (Ikea) السويدية دات الجودة العالية و الدوق الرفيع و كيتيا (kitea) المغربية .
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