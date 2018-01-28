رحيل مؤسس شركة "إيكيا" العملاقة للأثاث

هسبريس - متابعة

أعلنت شركة إيكيا العالمية للأثاث اليوم الأحد عن وفاة مؤسسها انجفار كامبراد عن 91 عاما.

وفي بيان نشر على موقع تويتر، قالت الشركة إن كامبراد "رحل في سلام" في منزله بإقليم سمالاند.

وأضاف البيان أن "الأسرة وموظفي ايكيا على مستوى العالم سوف يفتقدون(كامبراد) بشدة ويتذكرونه بحرارة".

ولد كامبراد في سمالاند بالسويد عام 1926. وأسس ايكيا في السابعة عشرة من عمره، عندما سجل العلامة التجارية التي يتكون اسمها من الحروف الأولى من اسمه، وكذلك من كلمتي "إلمتاريد" (مزرعة الأسرة) و"أجوناريد" (أقرب قرية).

وفي عام 1958، افتتح كامبراد أول متاجر ايكيا . وتوسعت الشركة بشكل كبير على مر الأعوام حتى أصبح لديها أكثر من 300 متجر في العام الماضي 2017 .

وبعد أن ظل لأعوام كثيرة خارج وطنه في الدنمارك ثم سويسرا، عاد إلى السويد منذ أعوام قليلة واستقر في مسقط رأسه سمالاند.

يشار إلى أن كامبراد لديه ثلاثة أبناء من زوجته الراحلة مارجريتا. ويتولى كل من الأبناء الثلاثة مناصب في إيكيا.