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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة والدة الشيخ خليفة تُدخل الإمارات في حداد رسمي

وفاة والدة الشيخ خليفة تُدخل الإمارات في حداد رسمي

وفاة والدة الشيخ خليفة تُدخل الإمارات في حداد رسمي
هسبريس - متابعة
الأحد 28 يناير 2018 - 15:20

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، وفاة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" "ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التى وافتها المنية اليوم".

وأضافت الوكالة: تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم.

وتقدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي جموع المصلين لأداء صلاة الجنازة على جثمان الشيخة حصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - محمد بن بركة - تنغير الأحد 28 يناير 2018 - 15:43
ببالغ الحزن و الأسى ، و بقلب مؤمن بقضاء الله و قدره ، تلقى الشعب المغربي وفاة المشفوعة برحمة الله الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .. و بهذه المناسبة الأليمة ، نشاطركم ألمكم و أحزانكم بهذا المصاب الجلل ، و نتقدم إليكم و إلى أسرتكم و جميع الأهل و الأحباب وللشعب الإماراتي العزيز بتعازينا القلبية الحارة ، و بمشاعر المواساة ، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته و يسكنها فسيح جناته ، و أن يرزق أهلها الصبر والسلوان .
" إنا لله و إنا إليه راجعون " .
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-43
2 - من امريكا الأحد 28 يناير 2018 - 16:03
من اخطر الدول العربية التي تحارب الاسلام وتتدخل في شؤون الدول الاخرى هي هذه الدولة في اليمن وفي ليبيا وقطر الخ
وللاسف الشديد جرت معها بلدنا الحبيب الى الحرب ضد اليمن .والمغرب يحب عليه مغادرة هذا التحالف فورا. نحن داىما مع السلم وندعو له ولا نتدخل في شؤون الآخرين.
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54
3 - Hassan الأحد 28 يناير 2018 - 16:09
الله يرحمها ويرحم جميع موتانا،هذا هو حق العزاء، اما عن الشخص المسمى محمد بن بركة انت تعزي او تشحت، اي تطلب، لقد نسيت ان تترك رقم الهاتف، فلا تقحم الشعب المغربي في التسول، اخجل من نفسك اذا كانت لك نفس.
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91
4 - البنيحياتي الأحد 28 يناير 2018 - 16:13
إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن و الاسى تلقينا هذا الخبر المألم و بهذه المناسبة الأليمة أتقدم بخالص التعازي والمواساة الى القيادة و الشعب الإماراتي سائلين المولى عز و جل أن يتغمدها بالرحمة و الغفران
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-3
5 - مسلم الأحد 28 يناير 2018 - 16:43
انا لله و انا اليه راجعون
رحمها الله وادخلها فسيح جناته
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25
6 - زهير بومية الأحد 28 يناير 2018 - 17:00
إيه يادنيا وكان كانت ديال المال و الجاه ماتموتش! الله ارحمها وارحمنا سعدات فاعل الخير
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20
7 - بني يزناسن الأحد 28 يناير 2018 - 17:02
اللهم واغفر لهاورحمها اللهم إن كانت محسنة فزد في احسانها وان كانت مسيئة فتجاوز عن سيىاتها
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18
8 - حسن الأحد 28 يناير 2018 - 19:21
لله ماأعطى ولله ماأخد وان لله وان اليه راجعون تغهدها الله برحمته وأسكنها فسيح جناته
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2
9 - سميرة الكفيفة وأفتخر الأحد 28 يناير 2018 - 21:05
الموت...حقيقة ثابتة لا مفر منها، كلنا يعرف ذلك،ولكن كم منا يتذكر ذلك وهو يظلم الناس... يتذكر أنه سيسأل عن ظلمه ويحاسب عليه... يوم لاينفع جاه و لا مال و لا سلطان...
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