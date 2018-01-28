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كُتّاب وآراء
وفاة والدة الشيخ خليفة تُدخل الإمارات في حداد رسمي
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، وفاة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" "ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التى وافتها المنية اليوم".
وأضافت الوكالة: تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم.
وتقدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي جموع المصلين لأداء صلاة الجنازة على جثمان الشيخة حصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
" إنا لله و إنا إليه راجعون " .
وللاسف الشديد جرت معها بلدنا الحبيب الى الحرب ضد اليمن .والمغرب يحب عليه مغادرة هذا التحالف فورا. نحن داىما مع السلم وندعو له ولا نتدخل في شؤون الآخرين.
رحمها الله وادخلها فسيح جناته