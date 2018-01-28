وفاة والدة الشيخ خليفة تُدخل الإمارات في حداد رسمي

هسبريس - متابعة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، وفاة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" "ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التى وافتها المنية اليوم".

وأضافت الوكالة: تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم.

وتقدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي جموع المصلين لأداء صلاة الجنازة على جثمان الشيخة حصة.