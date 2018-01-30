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الرئيسية | خارج الحدود | السوق الصينية تجذب صناعة السيارات الألمانية

السوق الصينية تجذب صناعة السيارات الألمانية

السوق الصينية تجذب صناعة السيارات الألمانية
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 07:50

أظهرت دراسة نشرتها شركة "إرنست & يانج" لتقديم الخدمات المهنية أن السوق الصينية أصبحت هامة بصورة متزايدة لصناعة السيارات الألمانية.

وكشفت الدراسة أن شركات "فولكسفاغن" و"دايملر" وبي.إم.دبليو" الألمانية باعت 34.9% من مركباتها إلى الصين العام الماضي.

وارتفع عدد السيارات المصَدّرة إلى الصين خلال السنوات الماضية. وشهد عام 2009 بيع نصف هذا العدد فقط إلى الصين.

وكانت فولكسفاجن هي الأكثر اعتمادا على العملاء الصينيين، الذين شكلوا 40% من مبيعاتها لعام 2017 .

وأوضحت الدراسة أن الحصة السوقية للشركات الثلاثة في الصين – 22% - ارتفعت للمرة الأولى بعد سنوات من التراجع.

ولدى بيتر فوس خبير السيارات في "إرنست & يانج" توقعات كبيرة لمبيعات السيارات الألمانية في الصين في المستقبل، حيث توقع ارتفاع حصة الصناعة بـ3-4 % خلال العام القادم.

إلا أن هدف الصين المتعلق بزيارة مبيعات السيارات الإلكترونية قد يشكل تحديا، فشركات التصنيع الألمانية متخلفة في هذا الشأن.

وبداية من عام 2019، يتعين تزويد 10% من المركبات التي تبيعها شركات التصنيع في الصين بمحركات تعمل بالكهرباء.

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