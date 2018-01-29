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كُتّاب وآراء
هذه 12 مهنة "محظورة" على المغاربة في السعودية
أصدر وزير العمل السعودي علي الغفيص، قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة، على السعوديين والسعوديات فقط، وتحظر بالتالي على المهاجرين في هذا البلد من مختلف الجنسيات ومن بينهم المغاربة، وذلك بدءا من مطلع العام الهجري المقبل (1440)، الموافق لـ11 شتنبر 2018 ميلادي.
وبحسب بيان للوزارة، خلال ساعة متأخرة من مساء الأحد، يهدف القرار إلى تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، بحسب البيان، إن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات تشمل على منافذ البيع في محلات: الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية.
كذلك، تشمل البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد بأنواعه كافة، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، والحلويات.
وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10 ملايين و690 ألف فرد في الربع الثالث من 2017، مقابل 10 ملايين و790 ألفا في الربع الثاني من نفس العام، ما يعني خروج قرابة 100 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية.
وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8 بالمائة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
لولا البترودولار والغرب لكانوا مازالوا يعيشون تحت الخيام ويتداوون ببول البعير.
في بلاد النصارى تقلد المسلمون حتى ارفع المناصب لا فرق بين مغربي ولا غيره من الجنسيات عن اصحاب الارض الافضلية للي يستحق المركز، وفي بلاد العربان حتى انه الاجنبي يكون بائع!!!! استكثروها عليه.
لا يطبق الاسلام الا الدول غير المسلمة
إنه العدل
انتهى الكلام
بلد متخلف عقليات حكامه بالية وما يزيدهم توثرا أن الحوثي على الابواب.
لأبنائهم المهن النقية وللمهاجر كنس البيوت والأعمال الشاقة وووووو
أي بلد يلزمك كفيل( راجلك بالدارجة) لا أنصح بالعمل به أو الذهاب إليه)
وفي الاخي توفر له الدوله فرصة عمل في القطاع الخاص. مثل محل ساعات ولا بيع الخضر والفواكه
والآن والسعودية تتبنى خطة ذاك الحزب الفرنسي إضافة إلى فرض رسوم إضافية على الحج . ما قول الدول التي تبعث حجاجها إلى تلك الديار؟
الا يجدر بها أن تسمح لحجاجها فقط بحجة واحدة في العمر وتنظيم مواسم الحج مرة كل ٣سنوات .
الحمد لله
مابعت نبي اورسول فى افريقي او امريكا او اوربا الا فى الجزيرة العبرية العربية والشام ، لانهم قوم يستحقون التربية الى ان تفن الارض.
ثانيا لماذا يتم مقارنة دول اوروبية بالسعودية ؟! الاروبيون غالبيتهم عجائز والاسرة الاروبية عادة يكون لها طفل او طفليين .. عكس السعوديين غالبيتهم تحت سن 15سنة اكثر من 70% .. فالدولة السعودية تريد توظيفهم فهذه مسؤولية الدولة .. ثالثا هذا العنصرية والكرة في التعليقات ليست وليدة اللحظة بل هي قبل كل قرارات السعودة ..رابعا ان شاء الله يكون انتشار الوظائف في السعودين بين السعوديين مثل المغرب ماشاء الله في البقالة مغربي والحلاق مغربي وبائع الذهب مغربي كذلك سائق الاجرة مغربي ..لماذا تكرهون السعوديين لانهم يريدون ان يكونوا مثلكم .. فلا عيب في العمل العيب ان تعطي العمل للبعيد وتترك اخيك المواطن عاطل .. بارك الله في هذا القرار .. الاقربون اولى بالمعروف ..
كنا نقرا هذه الاخبار في تاريخ امريكا في بداية القرن الماضي حينما كانت الحكومة الأمريكية انداك تفصل بين السود والبيض في المطاعم والحدائق والمراحيض الخ.... هذا للابيض وهذا الأسود.
ثانيا وهل الاسلام الذي يدعي ال سعود انهم يطبقونه يجوز هذه الافعال ؟
الحمدلله على نعمه الظاهره والباطنه
لماذا هذا الحقد على بلاد الحرمين سؤالي لمن يضرب مثل في البلاد الاوربيه هل البلاد الاوربيه لديها بترول لماذا تعيش البلاد العربيه تحت خط الفقر هل السعوديه مسؤله عن المهاجرين السعوديه تكرم شعبها لكي لا يكون مهاجر يبني وطنه نحن نعلم أن البترول لن يستمر وهذا لا يخيفنا لأننا نؤمن أن الأرزاق بيد الله وحده