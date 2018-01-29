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الرئيسية | خارج الحدود | هذه 12 مهنة "محظورة" على المغاربة في السعودية

هذه 12 مهنة "محظورة" على المغاربة في السعودية

هذه 12 مهنة "محظورة" على المغاربة في السعودية
هسبريس - متابعة
الاثنين 29 يناير 2018 - 12:10

أصدر وزير العمل السعودي علي الغفيص، قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة، على السعوديين والسعوديات فقط، وتحظر بالتالي على المهاجرين في هذا البلد من مختلف الجنسيات ومن بينهم المغاربة، وذلك بدءا من مطلع العام الهجري المقبل (1440)، الموافق لـ11 شتنبر 2018 ميلادي.

وبحسب بيان للوزارة، خلال ساعة متأخرة من مساء الأحد، يهدف القرار إلى تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، بحسب البيان، إن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات تشمل على منافذ البيع في محلات: الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية.

كذلك، تشمل البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد بأنواعه كافة، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، والحلويات.

وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10 ملايين و690 ألف فرد في الربع الثالث من 2017، مقابل 10 ملايين و790 ألفا في الربع الثاني من نفس العام، ما يعني خروج قرابة 100 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية.

وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8 بالمائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - عربي أصيل الاثنين 29 يناير 2018 - 12:34
هذا ليس إجراء أو قرار جديد. هذا فقط امتداد لسياسة السعودة التي تنهجها السلطات السعودية منذ سنوات وهي " الأسبقية للسعوديين "
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93
2 - أمير بلا امارة الاثنين 29 يناير 2018 - 12:37
وماذا تنتظرون من دولة إسلامية تحتل الرتبة السابعة قبل الأخيرة في مؤشر الديمقراطية عالميا.
لولا البترودولار والغرب لكانوا مازالوا يعيشون تحت الخيام ويتداوون ببول البعير.
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227
3 - حسن الاثنين 29 يناير 2018 - 12:37
ما معنا هاذا الجهل....والله غريب أمر رعاة الإبل...وهل الإسلام شرع هاذا يامن تدعون الإسلام...عنصرية لا تجدوها في بلاد الكفر...و الله هم أعدل منكم ...
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273
4 - الاميرة الاثنين 29 يناير 2018 - 12:37
يا امة ضحكة، من جهلها وخبثها وعنصريتها وعنجهيتها الامم.
في بلاد النصارى تقلد المسلمون حتى ارفع المناصب لا فرق بين مغربي ولا غيره من الجنسيات عن اصحاب الارض الافضلية للي يستحق المركز، وفي بلاد العربان حتى انه الاجنبي يكون بائع!!!! استكثروها عليه.
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203
5 - مواطنة1 الاثنين 29 يناير 2018 - 12:38
مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. هكذا يجب أن يفعل المغرب من أجل القضاء على البطالة.
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-109
6 - تميرة الاثنين 29 يناير 2018 - 12:43
كفتشو هير على الساهلة،وتمارة و دمير خلاوه لبراني
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115
7 - مواطن صريح الاثنين 29 يناير 2018 - 12:44
لست ادري ما الدي اخدته السعودية من الاسلام ؟لاشيئ فكل قيم المساواة والعدل بين البشر تنعدم في هده البلاد كل الامم تتقدم في مجال حقوق الانسان الاهؤلاء القوم المتحجرة عقولهم وقلوبهم والغريب في هدا انهم يدعون الاسلام و هو بريئ منهم ومن افعالهم لكن لم يبقى الكثير كي تنضب ابار البترول لديهم وسيعودون الى ايامهم يوقدون النار بروث الابل فالجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعله به عدوه.
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154
8 - Hamid Ouabi الاثنين 29 يناير 2018 - 12:46
الحمد لله اننا في اوروبا يحق لنا حتى الانتخاب و التصويت كباقي الناس بعد الحصول على الجنسية في ضرف خمس سنوات او عشر حسب الدولة
لا يطبق الاسلام الا الدول غير المسلمة
إنه العدل
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127
9 - فريد التلالي الاثنين 29 يناير 2018 - 12:47
السعودية لا تعتبر دولة حسب القواعد المتعارف عليها دوليا في العصر الحالي .
انتهى الكلام
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109
10 - خريبكي الاثنين 29 يناير 2018 - 12:51
اصلا نتوما غير بصحة. اللي مشى لعندكم غير ف موسم الحج باراك عليه
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74
11 - هواري إسبانيا الاثنين 29 يناير 2018 - 12:53
لن أذهب لبلد كالسعودية إلا لحج أو عمرة .
بلد متخلف عقليات حكامه بالية وما يزيدهم توثرا أن الحوثي على الابواب.
لأبنائهم المهن النقية وللمهاجر كنس البيوت والأعمال الشاقة وووووو
أي بلد يلزمك كفيل( راجلك بالدارجة) لا أنصح بالعمل به أو الذهاب إليه)
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100
12 - مصطفى الدروي الاثنين 29 يناير 2018 - 12:53
السعوديين العديد منهم شهادت جامعيه ومجستر ودراسات عليا. وجالسين
وفي الاخي توفر له الدوله فرصة عمل في القطاع الخاص. مثل محل ساعات ولا بيع الخضر والفواكه
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19
13 - مغربي الاثنين 29 يناير 2018 - 12:55
الرزق من عند الله وليس من عند اي بشر.
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75
14 - raziky الاثنين 29 يناير 2018 - 12:57
ويبقى الاجنبي دائما وابدا كفيلا في هذا البلد... الى متى...؟ أليس هذا البلد كله لبلاد المسلمين؟
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42
15 - مرضي الوالدين الاثنين 29 يناير 2018 - 12:57
دولة عنصرية بامتياز ويدعون الاسلام والعروبة
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83
16 - Amri الاثنين 29 يناير 2018 - 13:00
أقبح بقعة أرضية للعيش أو للعمل هي منطقة الخليج وبالخصوص السعودية. لم أجد شخصا واحدا طول حياتي أحب البقاء هناك إلا مرغما بسبب ظروف العيش. العنصرية والعبودية والكبث الجنسي من أكبر تحديات المهاجرين. ولهذا السبب أقول للمهاجرين الموجودين في البلدان الغربية أن يحترموا حسن الضيافة وأن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم وأن يبتعدوا عن تعاليم البدو اللتي تحض على كراهية الآخرين. الجزيرة العربية هي مصدر أمراض المسلمين.
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95
17 - مكنلس الاثنين 29 يناير 2018 - 13:04
قال الرسول صلعم "لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا ابيض ولا اسود إلا بالتقوى". اين هو تطبيق الاسلام؟
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62
18 - kamal الاثنين 29 يناير 2018 - 13:07
هناك من أفنى شبابه و صحته في تعليم و خدمة أجيال من أبناء الخليج و يعامل كأي كائن غريب من الدرجة الثانية، في الغرب يتمتع بكامل حقوقه وقد تمنح له الجنسية إعترافا لسنين خدماته و مساهماته، من هو الكافر في نظركم ؟
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62
19 - autre الاثنين 29 يناير 2018 - 13:08
Il faudrait que les musulmans d autres pays lors de leurs pèlerinage ou Omra n achètent plus rien comme offrandes. Et pour comprendre l ingratitude de cette nation, ils ont commencé à vendre même l eau de zamzam.
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22
20 - م ن الاثنين 29 يناير 2018 - 13:13
لااريد الدهاب للسعودية الالغرضين الحج والعمرت لان تلك ناس اكبر عنصريين ويستعبدون الناس
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41
21 - adil الاثنين 29 يناير 2018 - 13:19
هاذا دليل على التخلف والرجعية وقمة العنصرية واحتقار الاخر هذا في دولة تدعي ان قوانينها مبنية على الاسلام فهي قوانين مبنية على الكفر الشيطانية بخلاف الدول الغربية يمكنك ان تشتغل في اَي مجال أو قطاع دلك على حسب الكفاءة وليس العرق والجنسية وان أردت انشاء اَي مشروع تقدم لك القروض والاستشارات في سبيل خلق المزيد من فرص الشغل ومزيد من مداخيل الدولة هنا يتبين لك الفرق بين الأنظمة التي تعمل الى الدفع بالبلاد وبين الأنظمة المتخلفة التي تعمل على تفقير الشعب ونهب حريته حتى في العمل أنظمة دكتاتورية بامتياز.........
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36
22 - marokkii الاثنين 29 يناير 2018 - 13:34
اي دولة عندها قانون الكفيل فعي دولة العبودية بكثرة .مهاجر بعقد عمل لن يترك الدولة المقيم فيها حتى انتهاء مدة صلاحية العقد وبتصريح من رب العمل بوثيقة.منه ويعطيها لمصلحة الجوازات بالمطار كورقة مرور.تعني انك حر.لمادا هده العبودية.يامسلمين
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34
23 - من برمنغهام الاثنين 29 يناير 2018 - 13:43
في ارض اسمها بلاد الحرمين صارا كل شيئ مُسعوَد ،اما اتخاذ هذا القرار العنصري فما هو إلا محاولة ترقيعية فاشلة لحل ازمة البطالة ،مع انهم يدركون ان الشعب المسعود لا يقبل العمل في مثل هذه الوظائف لانهم يرون انها لا تناسبهم.
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21
24 - مهاجر مغربي الاثنين 29 يناير 2018 - 14:08
أنا كنت من المهاجرين المغاربة في السعودية.شيء واحد جميل هناك.الحرمين.وأنا أفضل المغرب عليها في الشغل.لأن في المغرب في الأخير ستحصل على التقاعد.أما هناك ممنوع على الأجانب.شيء مهم جميع هذه الوظائف كانت ممتهنة من طرف اليمنيين والمصريين والبنغلاديش لا أحد سواهم.يعني بالعربي الوزير هذا بطريقة غير مباشرة يريد إخلاء البلد من العمالة الوافدة.لاحول ولا قوة إلا بالله العظيم.نحن الآن نشتغل في بلاد الأوربية لا فوارق عندهم نهائيا.
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25
25 - محمد. الاثنين 29 يناير 2018 - 15:00
لم أستغرب من قرار إتخذته دولة كالسعودية، دولة غنية ماديا تجعل مواطنيها يعيشون فقرا و تسثمر عائدات (البترول و موسم الحج ) في إنماء إقتصاد الدول المعادية للإسلام، دولة يحكمها قطيع من الأميين و المتشددين، لا حول والقوة إلا بالله.
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26
26 - المهدي الاثنين 29 يناير 2018 - 15:03
عندما طالب اليمين المتطرف في فرنسا في سلك ما ذهبت إليه السعودية الآن خسر انتخاباته .
والآن والسعودية تتبنى خطة ذاك الحزب الفرنسي إضافة إلى فرض رسوم إضافية على الحج . ما قول الدول التي تبعث حجاجها إلى تلك الديار؟
الا يجدر بها أن تسمح لحجاجها فقط بحجة واحدة في العمر وتنظيم مواسم الحج مرة كل ٣سنوات .
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5
27 - ALI. انه اعربان... الاثنين 29 يناير 2018 - 15:25
اولا عنصريتهم ذات راءحة نتنة .في الدول الغربية يهتمون بالكفاءة و لا بالجنس ولا بالاجناس.كذلك هم معروفين بمعاملتهم السيءة للاجانب وخاصة العرب ومسلمي آسيا الذين ينحدرون من باكستان والهند وبانغلادش .هم يسمونهم بالكلاب وباوصاف ساقطة.رعاة الابل لا اكثر.
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7
28 - غريب الاثنين 29 يناير 2018 - 15:37
الله الله.
الحمد لله
مابعت نبي اورسول فى افريقي او امريكا او اوربا الا فى الجزيرة العبرية العربية والشام ، لانهم قوم يستحقون التربية الى ان تفن الارض.
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5
29 - أمازيغي باعمراني عبدالله الاثنين 29 يناير 2018 - 15:38
عقلية بني قريضة متحجرة متزمتة لا تعرف الرحمة ولا الإنسانية لا المساواة بين البشر هم أناس عنصريون لا يحبون العرب بتاثا لذلك فبلدانهم لن تتقدم ولن تتحسن وضعيت شعبهم أبدا .
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6
30 - انور الاثنين 29 يناير 2018 - 15:42
دولة عنصريية بمعنى الكلمة. الغرب و حتى غير المسلمين لا يفعلون ما يفعلو قريش.
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9
31 - شاب الاثنين 29 يناير 2018 - 16:01
لماذا كل هذا الغضب .. هل شاهدتهم احد يبيع في المغرب وهو ليس مغربي ؟ لماذا حلال عليكم وحرام على السعوديين.
ثانيا لماذا يتم مقارنة دول اوروبية بالسعودية ؟! الاروبيون غالبيتهم عجائز والاسرة الاروبية عادة يكون لها طفل او طفليين .. عكس السعوديين غالبيتهم تحت سن 15سنة اكثر من 70% .. فالدولة السعودية تريد توظيفهم فهذه مسؤولية الدولة .. ثالثا هذا العنصرية والكرة في التعليقات ليست وليدة اللحظة بل هي قبل كل قرارات السعودة ..رابعا ان شاء الله يكون انتشار الوظائف في السعودين بين السعوديين مثل المغرب ماشاء الله في البقالة مغربي والحلاق مغربي وبائع الذهب مغربي كذلك سائق الاجرة مغربي ..لماذا تكرهون السعوديين لانهم يريدون ان يكونوا مثلكم .. فلا عيب في العمل العيب ان تعطي العمل للبعيد وتترك اخيك المواطن عاطل .. بارك الله في هذا القرار .. الاقربون اولى بالمعروف ..
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-19
32 - من امريكا الاثنين 29 يناير 2018 - 16:47
والذي يقرا هذا الخبر هل سيظن انه يعيش في يناير2018. اليست هذه عنصرية بحدافيرها ؟
كنا نقرا هذه الاخبار في تاريخ امريكا في بداية القرن الماضي حينما كانت الحكومة الأمريكية انداك تفصل بين السود والبيض في المطاعم والحدائق والمراحيض الخ.... هذا للابيض وهذا الأسود.
ثانيا وهل الاسلام الذي يدعي ال سعود انهم يطبقونه يجوز هذه الافعال ؟
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7
33 - rachid الاثنين 29 يناير 2018 - 17:04
هيا خلاو لينا غير السرحه في بلد مسيرينو أل سعود
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1
34 - حلا الاثنين 29 يناير 2018 - 18:44
اظن ان الانشطة التجارية هذه لا يشتغل بها المغاربة اونادرون جدا هم المغاربة بنقط البيع.ماشاهدناه عند اداء مناسك الحج هو كثرة تواجد اليمنيين والاسيويين بهذا المجال.المغاربة بالحرف والمهارات اليدوية.وهناك مغاربة مهندسون واطباءومدرسون جامعيون.........والجيش بكثرة رغم السكوت عن ذلك.والمجال الاخير العسكري يكفينا فخرا وله دلالات كثيرة.الله يحفظك يا المغربي يا ابن المغربية الحرة الاصيلة.
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2
35 - Ahmed الاثنين 29 يناير 2018 - 20:42
(لله در الحسد ما اعدله بدأ بصاحبه فقتله )
الحمدلله على نعمه الظاهره والباطنه
لماذا هذا الحقد على بلاد الحرمين سؤالي لمن يضرب مثل في البلاد الاوربيه هل البلاد الاوربيه لديها بترول لماذا تعيش البلاد العربيه تحت خط الفقر هل السعوديه مسؤله عن المهاجرين السعوديه تكرم شعبها لكي لا يكون مهاجر يبني وطنه نحن نعلم أن البترول لن يستمر وهذا لا يخيفنا لأننا نؤمن أن الأرزاق بيد الله وحده
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