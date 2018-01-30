إسرائيل تستبدل عمالا فلسطينيين بلاجئي إفريقيا

هسبريس - متابعة

تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى مضاعفة وتيرة ترحيل طالبي اللجوء الأفارقة لإسرائيل، واستبدالهم بعمال فلسطينيين. وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: " الهدف الذي وضعته الحكومة هو مغادرة ما لا يقل عن 600 مواطن إريتري وسوداني كل شهر، أي ما مجموعه 7200 شخص سنويا، وهذا يزيد عن ضعف ما يقرب من 3300 شخص غادروا سنويا في السنوات الثلاث الماضية".

وأضافت: " كانت آخر مرة حققت فيها الحكومة معدل رحيل مشابه لهدفها الحالي، في عام 2014، عندما غادر نحو 6400 إفريقي". وتابعت هآرتس: " أصدرت الحكومة في جلسة خاصة عقدتها قبل أسبوعين ونصف، قرارا يفيد بأنه في حال غادر ما لا يقل عن 600 متسلل في الشهر، فإنها ستصدر تصريح عمل لفلسطيني واحد مقابل كل إفريقييْن يغادران، دون أن يفسر القرار سبب اختيار هذه النسبة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "سلطة السكان والهجرة والحدود"، في وزارة الداخلية الإسرائيلية، المسؤولة عن تنفيذ عمليات الترحيل، "لم تُستشر بشأن هذه المسألة ولا يمكنها تفسير القرار". وأضافت: " وفقا لبيانات سلطة السكان، فإنه يعيش حاليا نحو 34 ألفا من البالغين الإرتيريين والسودانيين في إسرائيل، ويعمل معظمهم في المطاعم أو الفنادق أو أعمال التنظيف، وتتوقع الحكومة أن يغادر معظمهم خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وبدلا من ذلك، قال القرار إن الحكومة ستمنح ما يصل الى 12 ألف تأشيرة عمل للفلسطينيين، وستقرر لجنة مشتركة بين الوزارات الصناعات التي سيسمح لهؤلاء الفلسطينيين بالعمل فيها.

وتابعت الصحيفة: " قرر مجلس الوزراء في ذلك الاجتماع منح تأشيرات عمل لعدد يصل إلى 13000 فلسطيني إضافي، منهم 1500 لقطاع المطاعم، و 1000 لقطاع الفنادق، و 7000 للبناء، و 2000 للزراعة، و 1000 للرعاية التمريضية المؤسسية، و 700 للمستشفيات في القدس الشرقية ".

ولفتت الانتباه إلى انه، استنادا إلى معطيات مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، حوالي 70 ألف فلسطيني يعملون بالفعل في إسرائيل و30 ألف فلسطيني آخر في المستوطنات".

وكانت سلطة الهجرة قد شرعت بإبلاغ طالبي اللجوء بأنهم إذا لم يغادروا إسرائيل طوعا حتى نهاية شهر مارس المقبل فإنه فسوف يتم حبسهم إلى أجل غير مسمى. وكانت مصادر إسرائيلية دق قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توصل إلى اتفاق سري لإبعاد طالبي اللجوء إلى رواندا، ولكن الأخيرة نفت وجود ذلك.