عشرات المستوطنين يجددون اقتحام المسجد الأقصى

هسبريس ـ مُتابعة

اقتحم 34 مستوطنا، و45 طالبا من معاهد تلمودية، و14 عنصرا من شرطة الاحتلال، المسجد الأقصى المبارك من "باب المغاربة"، اليوم الاثنين، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن المقتحمين قاموا بجولات استكشافية استفزازية في المسجد، وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية تصدى لها مصلون بهتافات التكبير، وقد اعتقلت قوات الاحتلال أحد المصلين بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وتتم الاقتحامات من خلال "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد الأقصى الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وعادة ما تجري الاقتحامات على شكل مجموعات تقوم بجولات داخل المسجد، حيث تجري في الفترة الصباحية وفترة ما بعد صلاة الظهر.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.