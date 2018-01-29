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الرئيسية | خارج الحدود | عشرات المستوطنين يجددون اقتحام المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يجددون اقتحام المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يجددون اقتحام المسجد الأقصى
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 29 يناير 2018 - 18:35

اقتحم 34 مستوطنا، و45 طالبا من معاهد تلمودية، و14 عنصرا من شرطة الاحتلال، المسجد الأقصى المبارك من "باب المغاربة"، اليوم الاثنين، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن المقتحمين قاموا بجولات استكشافية استفزازية في المسجد، وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية تصدى لها مصلون بهتافات التكبير، وقد اعتقلت قوات الاحتلال أحد المصلين بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وتتم الاقتحامات من خلال "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد الأقصى الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وعادة ما تجري الاقتحامات على شكل مجموعات تقوم بجولات داخل المسجد، حيث تجري في الفترة الصباحية وفترة ما بعد صلاة الظهر.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - rachida الاثنين 29 يناير 2018 - 18:59
ولا حياة لمن تنادي اصبح عاديا لدى العرب والمسلمين هذه الاقتحامات للمسجد الاقصى وتدنيس باحات هذه البقعة الطاهرة . والصهاينة استحلوا الامر خصوصا بعد التطبيع العربي الاسراءيلي .
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5
2 - الاذغي الاثنين 29 يناير 2018 - 19:02
آه فلسطين أصبحت حبر على ورق.
ألم يبعون القدس لعمهم ترامب.
ألم يرسل سي توفيق لتحريرها....
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3 - التسامح الاثنين 29 يناير 2018 - 19:10
يجب ان يتحلى العرب و المسلمون باقصى درجات ضبط النفس و التسامح و الانفتاح على المستوطنين اليهود و تقبل دخولهم اليوم الى المسجد الاقصى و ان يتقبلو غدا تدمير الاقصى و اي اعتراض او شجب يعتبر تطرفا بل ارهابا
من حق اليهود ان يتزعمهم حزب الليكود الارهابي المتطرف

و اي متطرف عندنا ( من يشجب الضلم فجزائه السجن او تدمير سقف منزله عليه بطائرة Drone بدعوى نه ارهابي)
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2
4 - mre الاثنين 29 يناير 2018 - 20:15
يا ناس، اعينوا في صمود فلسطين. فوالله ان سقطت فلسطين فاننا سنفقد معها مكة وكل البلاد الاسلامية.
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2
5 - harrokki الاثنين 29 يناير 2018 - 20:51
Ne vous fatiguez pas les dirigeants musulmans n'ont plus de dignité moi ça me fait mal,vous ça vous fait mal mais ceux qui dorment dans les palais ce soir en faisant la fête, l'alcool, des filles, de la drogue, de la musique.... s'en fichent royalement d'Elqods et de l'islam
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1
6 - مغربسطيني ✌ الاثنين 29 يناير 2018 - 20:52
بني صهيون قد طفقو يحفرون تحت المسجد الأقصى بحثا عن هيكل سليمان والحفر تحت المسجد يعني أنه نهايته التهدم والسقوط وقد أوهمونا أنا المسجد الأقصى هو ذاك الذي بقبته الصفراء لكي لا ينفضحو ... ولكن أين العرب المسلمون هل هم نائمون أم أنه مغمى عليهم ؟!¡¡!؟
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