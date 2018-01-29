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إيرلندا تتأهب لإعلان استفتاء على قوانين الإجهاض
توقع مراقبون أن يعلن وزراء في إيرلندا الدعوة لاستفتاء على التعديل الثامن للدستور الإيرلندي، والذي يعطي الجنين والحبلى حقوقا متساوية في الحياة.
وقال رئيس الوزراء الإيرلندي، ليو فارادكار، إنه يقود حملة لصالح التصويت على قوانين إجهاض أكثر ليبرالية، إلا أن حزبه "فاين جايل"، المنتمي إلى يمين الوسط، منقسم بشأن القضية.
لا يمكن إلغاء التعديل الثامن، الذي نُصّ عليه في دستور البلاد ذات الأغلبية الكاثوليكية في عام 1983، إلا من خلال استفتاء.
وفي دجنبر الماضي أوصت لجنة برلمانية بإلغاء التعديل الثامن، واقترحت السماح بإنهاء الحمل دون قيود، شريطة أن يتم هذا خلال الأسابيع الـ12 الأولى من الحمل.
ويقول المدافعون عن إلغاء القانون إن الفرق الطبية تكون ممنوعة من إنهاء الحمل حتى عندما يعرض حياة المرأة للخطر.