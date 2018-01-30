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الرئيسية | خارج الحدود | أوروبا تتوعد بـ"رد فعل سريع" على تهديد ترامب

أوروبا تتوعد بـ"رد فعل سريع" على تهديد ترامب

أوروبا تتوعد بـ"رد فعل سريع" على تهديد ترامب
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 04:50

حذر متحدث باسم الاتحاد الأوروبي من أن التكتل مستعد لـ"الرد بشكل سريع ومناسب" على أي تدابير تجارية تقييدية تتخذها الولايات المتحدة ، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك.

واتخذ ترامب نهجا انعزاليا فيما يتعلق بالتجارة ، وكان أحدث قراراته بهذا الشأن فرض رسوم جمركية على أجهزة غسالات وألواح شمسية مستوردة ، وذلك تحت شعاره "أمريكا أولا" .

وفي مقابلة تليفزيونية، حذر ترامب قائلا إنه يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتوقع تداعيات بسبب تعامله "غير العادل للغاية" مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتجارة.

وقال ترامب لمقدم البرامج التليفزيونية الشهير بيرس مورجان :"لدي مشكلات كثيرة مع الاتحاد الاوروبي ، وربما تتحول إلى شيء كبير للغاية من وجهة النظر تلك، من وجهة نظر تجارية". وحذر من أن رد الولايات المتحدة الأمريكية سوف يضر "بشكل كبير للغاية" بالاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، إنه ينبغي ألا تكون التجارة عبارة عن "فائزين وخاسرين". وأوضح:"سياسة التجارة ليست مباراة يفوز بها جانب على الآخر .. نحن هنا في الاتحاد الأوروبي نعتقد أن التجارة يمكن ويجب أن تحقق المكسب للطرفين". ومع ذلك حذر من أن التجارة أيضا لابد أن "ترتكز على قواعد".

وقال شيناس إن "الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بشكل سريع ومناسب في حالة تأثر صادراتنا بأي تدابير تجارية تقييدية من ناحية الولايات المتحدة". ، دون التطرق لأي تفاصيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مول جبان الثلاثاء 30 يناير 2018 - 05:42
قد تجرنا تصرفات صاحبنا هذا الى اعادة النظر في مدى صحة نبوءة فيلسوف فرنسي في قرون مضت والتي كانت تتمحور حول قدوم حاكم معتوه زمانه يقود أقوى أمة في العالم، وسياساته التي ستجلب الدمار والحرب في كل مكان..للإشارة فكل تصرفاته مطابقة للتي أشار اليها المفكر..

مع انني لا اؤمن بالتنجيم وما جاوره الا اني ادعو لطفك يا الله.
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21
2 - ايمن الثلاثاء 30 يناير 2018 - 06:41
هذه العملية جائت لتضييق الخناق على اوروبا وبعدها الإستسلام للقرار المبرمج سابقا و هو توحيد العملتين .
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1
3 - خليد الثلاثاء 30 يناير 2018 - 06:47
الكفر ملة واحدة بحال أوروبا بحال امريكا
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7
4 - هيا الثلاثاء 30 يناير 2018 - 08:00
ما لااسلام كمان مله واحده كلهم يكرهون الاخرين وكلهم استعلائيين فوقيين يكيلون بمليون مكيال
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5 - عبدالله الثلاثاء 30 يناير 2018 - 09:21
لي تا يعول على باب وحدة او تا ينعس على جنبو اليميني هاذا ما يستهل . هاذا درس لاروبا وهو الذي سوف يفيقها من نومها ، عوالا ديما على ماماها امريكا وها هي تضربها بتصرفيقا لي غادي تفيقها من النوم. نهار أروبا تستقل من ماماها امريكا نهار امريكا تحترمها وتقدرها لان اوروبا هي لي عندها تقافة وتاريخ وأمريكا هي اوروبا ومصنوعة من الاوروبيين اللاجءين . الصراحة مرة ولاكن هي الحقيقة، على الاروبيين ان يلعبو على جهات متعددة لأنهم هم الذين اعطو الفرصة لامريكا وقوو عضلاتها حتى ولات تا تفرعن وتبهدل باروبا بحال الزبل.
الى بغات اوروبا تربي امريكا وهي تتجه لروسيا وآسيا او تسد باب امريكا او غادي تشوفو امريكا بحال بوبي تسعى ان ترجع كما كانت ولكن تروتار هزها الماء او خرجات العيب.
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