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كُتّاب وآراء
أوروبا تتوعد بـ"رد فعل سريع" على تهديد ترامب
حذر متحدث باسم الاتحاد الأوروبي من أن التكتل مستعد لـ"الرد بشكل سريع ومناسب" على أي تدابير تجارية تقييدية تتخذها الولايات المتحدة ، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك.
واتخذ ترامب نهجا انعزاليا فيما يتعلق بالتجارة ، وكان أحدث قراراته بهذا الشأن فرض رسوم جمركية على أجهزة غسالات وألواح شمسية مستوردة ، وذلك تحت شعاره "أمريكا أولا" .
وفي مقابلة تليفزيونية، حذر ترامب قائلا إنه يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتوقع تداعيات بسبب تعامله "غير العادل للغاية" مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتجارة.
وقال ترامب لمقدم البرامج التليفزيونية الشهير بيرس مورجان :"لدي مشكلات كثيرة مع الاتحاد الاوروبي ، وربما تتحول إلى شيء كبير للغاية من وجهة النظر تلك، من وجهة نظر تجارية". وحذر من أن رد الولايات المتحدة الأمريكية سوف يضر "بشكل كبير للغاية" بالاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، إنه ينبغي ألا تكون التجارة عبارة عن "فائزين وخاسرين". وأوضح:"سياسة التجارة ليست مباراة يفوز بها جانب على الآخر .. نحن هنا في الاتحاد الأوروبي نعتقد أن التجارة يمكن ويجب أن تحقق المكسب للطرفين". ومع ذلك حذر من أن التجارة أيضا لابد أن "ترتكز على قواعد".
وقال شيناس إن "الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بشكل سريع ومناسب في حالة تأثر صادراتنا بأي تدابير تجارية تقييدية من ناحية الولايات المتحدة". ، دون التطرق لأي تفاصيل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
مع انني لا اؤمن بالتنجيم وما جاوره الا اني ادعو لطفك يا الله.
الى بغات اوروبا تربي امريكا وهي تتجه لروسيا وآسيا او تسد باب امريكا او غادي تشوفو امريكا بحال بوبي تسعى ان ترجع كما كانت ولكن تروتار هزها الماء او خرجات العيب.